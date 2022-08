Un testigo declaró hoy en el juicio por el crimen de María Marta García Belsunce que le compró a Nicolás Pachelo, principal acusado del homicidio de la socióloga, varios elementos para “ayudarlo” económicamente tras el suicidio de su madre y que luego supo que le habían sido robados a un amigo en común, y además recordó que el imputado utilizó un documento falso con su apellido para ingresar a un country donde cometió una serie de robos en 2018.

Se trata de Ignacio Giménez Zapiola, quien aseguró que conoció a Pachelo (46) cuando era adolescente y que ambos formaban parte de una banda de amigos, entre los cuales estaba también el actual legislador porteño Roberto García Moritán.

El testigo recordó que, luego de varios años sin tener contacto con Pachelo, volvió a verlo cuando se enteró del suicido de su madre, Silvia Ryan, y que con la intención de “ayudarlo” porque se estaba mudando, le compró tres objetos que vendía.

“Recuerdo cuando se suicidó la mamá de Nicolás Pachelo, me impactó y me acerqué de nuevo al grupo a ayudar. Me impactó que perdiera a su madre así. En ese acercamiento me enteré que se estaba yendo de su casa a un departamento y por eso iba a vender varias cosas. En vías de ayudar le compré la (consola) Play Station y mis hermanos compraron un teléfono inalámbrico y un amplificador”, recordó.

Al año de haber adquirido dichos elementos, el testigo dijo que lo llamó Nicanor Cetra, un primo segundo a quien veía poco pero que tenía a Pachelo como amigo en común, quien le relató que los elementos que le había comprado a exvecino de Carmel se los había robado a él, algo que corroboró al coincidir el número de serie de la consola.

Tras ello, el fiscal Federico González le preguntó si tenía un familiar llamado Nicolás Giménez Zapiola, para introducir el episodio en que Pachelo quedó registrado al ingresar al Tortuguitas Country Club en la semana santa de 2018 tras exhibir un documento falso con su foto pero con esa identidad.

En dicha investigación, Pachelo fue acusado de haber cometido al menos cinco robos tras mostrar en el acceso al country el 29 de marzo de 2018 un documento trucho que tenía su foto, un número parecido al suyo pero alterado y la identidad falsa: Nicolás Giménez Zapiola.

La audiencia de hoy contó por primera vez con la presencia entre el público de Carlos Carrascosa y Horacio García Belsunce, viudo y hermano de María Marta.

La segunda testigo de la jornada será Victoria Stupenego, amiga de Inés Dávalos Cornejo, exmujer de Pachelo, con quien asistió a un recital en el estadio Luna Park el domingo 27 de octubre de 2002, día en que fue asesinada la socióloga en su casa de Carmel. (Télam)