Un niño de 5 años sufrió la fractura de una de sus piernas al ser atropellado por un patrullero de la Policía de Córdoba que perseguía dos sospechosos a bordo de una moto que habrían evadido un control vial en el barrio Villa Siburu, de la capital provincial, informaron hoy fuentes policiales.

Tras el hecho, un grupo de vecinos atacó a pedradas al efectivo policial que iba en la patrulla y a otros dos que llegaron luego en apoyo al lugar, quienes resultaron heridos, añadieron los voceros a Télam.

El hecho se produjo ayer a la tarde cuando una patrulla inició la persecución de una moto Gilera Smash tripulada por dos personas que, de acuerdo a las primeras investigaciones, evadieron un control vial.

La patrulla, en la que iba un solo policía, siguió a los sospechosos y, al llegar a la esquina de Los Ángeles y Namuncurá, de Villa Suburu, embistió a un niño de 5 años que jugaba en la vereda, quien sufrió la fractura de una de sus piernas y debió ser trasladado a un centro asistencial.

De acuerdo al relato de testigos, el niño quedó debajo del auto policial y fue auxiliado por vecinos que, junto a su madre, lo llevaron al Instituto Modelo de Cardiología, situado a pocas cuadras, donde se determinó que tenía fractura de tibia y peroné.

Tras el hecho, los habitantes del barrio atacaron al efectivo que conducía la patrulla y dañaron el rodado al arrojarle piedras.

Luego hicieron lo mismo con otros dos policías y una patrulla que llegó al lugar en colaboración, por lo que en total tres efectivos quedaron heridos, según se informó desde la fuerza.

En tanto, los dos sospechosos que huían en la moto fueron interceptados por otros policías en el cruce de Zípoli y La Tablada, del barrio Alto Alberdi, donde uno de ellos, de 13 años, fue detenido.

La abuela del niño aseguró esta mañana a la prensa local que la patrulla no llevaba sirena y que se trasladaba "a toda velocidad".

"Fue un susto, algo terrible. Mi nieto estaba jugando sobre la vereda como todo niño que juega y juegan distraídos, entró un móvil policial supuestamente en una persecución", relató la mujer, identificada como Débora.

Y agregó: "No hubo ninguna persecución, iba uno solo, entró y arrastró al niño que quedó abajo del auto, fue algo impresionante y la gente al ver este hecho así reaccionó, como tiene que reaccionar toda persona cuando ve a una criatura debajo de un auto".

Débora contó que la patrulla estaba ocupada por un solo efectivo: "El móvil venía con un solo policía, no vimos persecución, no hubo sirenas, no hubo nada, entró como siempre entran a esta villa, porque para ellos es una villa. Entró a toda velocidad y frenó porque el nene estaba abajo del auto", dijo.

Asimismo, la mujer admitió que el efectivo policial que conducía el auto frenó su marcha e intentó sacar a su nieto de abajo del auto, aunque "un vecino reaccionó y le pegó".

"Fue una reacción normal de la gente, porque siempre tenemos que salir a rescatar a nuestros niños", manifestó Débora.

"Mi nieto está bien, gracias al Señor está en su casa. Ya fue enyesado y revisado por todos lados", concluyó. (Télam)