Un grupo de al menos seis delincuentes armados que se trasladaba en un auto y dos motos interceptó a dos personas que iban un vehículo con dos ocupantes por la localidad bonaerense de El Palomar, partido de Morón, y le sustrajeron una suma aproximada un millón de pesos que estaba destino al pago de una constructora, por lo que se sospecha de la actuación de un entregador, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.

El robo ocurrió el último viernes cerca de las 4 de la madrugada, pero se dio a conocer hoy, y las víctimas fueron interceptadas cuando circulaban a bordo de un Chevrolet Onix en el cruce de las calles Derqui y Magdalena, en la mencionada localidad del partido de Morón, al oeste del conurbano bonaerense.

Según detallaron las fuentes a Télam, las víctimas llevaban el dinero hasta la empresa Ute Posse y Tecma S.A, a cargo de dos obras Procrear en El Palomar, que iba ser utilizado para el pago de los viáticos de los empleados.

En ese momento, un Peugeot 208 se cruzó al paso del Chevrolet y del mismo bajaron dos delincuentes armados, apoyados por tres motos con al menos otros cuatro asaltantes más.

MIRÁ TAMBIÉN Piden prisión perpetua para el acusado de matar a su pareja a facazos y con una tumbera

Rápidamente, los delincuentes rompieron la luneta del auto de las víctimas y sacaron del baúl distintos sobres que contenían dinero para luego darse a la fuga en las motocicletas, dejando abandonado el 208 en el lugar.

Si bien no trascendió el monto exacto, se cree que la cifra sustraída fue cercana al millón de pesos, agregaron los voceros.

Para los investigadores se trataría de una "batida" de un entregador muy cercano a la empresa debido a que sabían por dónde y a qué hora iban a pasar las personas con el dinero.

Según precisaron las fuentes, no hubo disparos ni heridos, mientras que el Peugeot 208 abandonado en el lugar tenía pedido de secuestro del partido de Lanús.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a dos policías bonaerenses por un secuestro extorsivo de Capital Federal

"Le rompieron vidrio del baúl y se apoderaron de sobres con el dinero, pero no se sabe de cuánto porque los que lo transportaban no abrían los sobres y no hay papel remito ni documentación", señaló otro investigador cercano al caso.

La investigación se encuentra a cargo de personal de la comisaría 6ta. de El Palomar y de la Fiscalía 8 de Morón, a cargo de Adriana Corripio, quienes analizaban las imágenes de las cámaras de seguridad en busca de los sospechosos. (Télam)