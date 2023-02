Un exconcejal de 73 años del municipio de Florencio Varela denunció que policías bonaerenses allanaron su vivienda "por error" en busca de un teléfono celular y un reloj robados y que rompieron la puerta de acceso a su propiedad.

En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Télam que el procedimiento en la vivienda fue erróneo y que se llevó a cabo luego de que el dueño de un puesto de choripanes denunció haber sido golpeado por barras de Defensa y Justicia y señaló ese domicilio como perteneciente a uno de los agresores.

El hecho se registró ayer en una casa ubicada en la calle 214 Bis al 1700, de la localidad bonaerense de Florencio Varela, en donde reside Víctor Chamorro (73), exconcejal de dicho municipio, junto a su esposa.

"Yo estaba caminando acá, entro para bañarme, siento los golpes, salgo del baño en pelotas", relató Chamorro esta tarde al canal de noticias TN acerca del allanamiento y añadió: "Me tiran un empujón y me echan por ahí, y me ponen los pies en la espalda".

El hombre contó que, tras romper la puerta de acceso, ingresaron a su vivienda una veintena de policías que buscaban un teléfono celular y un reloj robados y que le preguntaron por un sospechoso apodado "Cara", que residía en el lugar, según los efectivos.

Siempre de acuerdo a su relato, unos minutos después uno de los agentes reconoció que el procedimiento se trataba de un error al no encontrar elementos que probaran que el acusado vivía en ese domicilio

Por último, Chamorro aseguró que se encontraba "mal psicológicamente" y "sedado", además de encontrarse "molesto", debido al "atropello" que vivió, que le hizo "acordar a la época de los militares".

"En plena democracia que pase esto es gravísimo", concluyó.

Por su parte, fuentes judiciales informaron a Télam que el procedimiento se dio en el marco de una causa iniciada días atrás, luego del último partido disputado de local por el club Defensa y Justicia, ante Newell´s Old Boys.

El dueño de un puesto de choripanes denunció que unos 20 barrabravas del "Halcón" le exigían una suma fija por cada partido y que para el último encuentro le pidieron más del doble.

Ante la negativa del hombre por no haber podido recaudar ese monto, los barras lo agredieron a golpes y le robaron un celular y el reloj.

El ataque quedó registrado por cámaras de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), lo que permitió identificar a cada uno de los agresores.

A partir de ello, el comerciante señaló siete domicilios en donde residirían los barras y ayer se llevaron a cabo los allanamientos en búsqueda de los elementos robados.

Fuentes judiciales confirmaron que, de los siete procedimientos realizados, el que se llevó a cabo en la vivienda de Chamorro fue por error.

Sin embargo, los informantes aclararon que por el testimonio de testigos y el relevamiento de cámaras de seguridad los policías determinaron que en la puerta de la casa del exconcejal un grupo de barras se junta en la previa de cada partido.

Asimismo, se estableció que varios de los hinchas del "Halcón" ingresan y salen permanentemente de dicha propiedad.

En ese marco es que fue señalada la casa de Chamorro como lugar de residencia de "Cara Cortada", uno de los barras buscados, aunque no pudo constarse ello.

En tanto, un patrullero custodiaba la vivienda del exconcejal hasta tanto se abonaran los gastos de la puerta y de cerrajería.

Interviene en la causa el fiscal Darío Provisionato, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada de Florencio Varela. (Télam)