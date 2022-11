El ex líder de la barra brava de River Alan Schlenker lanzó una línea de vinos Malbec bajo el nombre "Los Borrachos del Tablón" desde su reclusión en la Unidad Penitenciaria U-6 de Rawson, Chubut, en donde cumple una condena perpetua por el crimen de Gonzalo Acro, ocurrido en 2007. Los viñedos del Malbec se encuentran en Valle del Uco, en la provincia de Mendoza, y cada botella se vende en internet al precio de 1.150 pesos, además tener el característico "14" en su etiqueta. "Tengo la enorme satisfacción de anunciarles que, después de muchísimo esfuerzo, un sueño de dos décadas se hace realidad

Ahora, la hinchada de River tiene su propio Vino Malbec, de Mendoza", escribió Schlenker en su cuenta oficial de Twitter desde la cárcel en Chubut. Además de una descripción del vino, la cuál reza que "posee una gran expresión frutal y frescura", el ex jefe de la barra brava del elenco de Núñez agregó un apartado en donde detalla la historia de ese grupo violento: "Eran años de gloria, de amor verdadero por los colores, de fiesta en todas las canchas. La comunión y el sentimiento de pertenencia eran absolutos". Desde la reclusión, Schlenker aún persiste en que fue culpado de un crimen que no cometió y arremetió contra "la mafia de José María Aguilar" junto a su ex amigo, Adrián Rousseau. FIG/GAM NA