Un experto criminalista declaró hoy en el tercer juicio por el crimen de María Marta García Belsunce que, a su criterio, la hipótesis más probable es que el disparo que provocó el "pituto" pudo haber sido el primero o el último que recibió la víctima cuando fue asesinada.

Se trata de Daniel Salcedo, actual licenciado en Criminalística y exjefe de la Policía bonaerense, quien expuso cerca de cuatro horas ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro.

En su testimonial, el experto describió las tres posibles hipótesis que elaboró en base de la lectura de los 50 cuerpos de la causa original por la que en 2007 fue condenado el viudo Carlos Carrascosa.

A principios del 2003, Salcedo fue desinado como jefe de la Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires y se le encomendó participar en dos casos, uno de ellos el crimen de García Belsunce.

Salcedo señaló que se puso a disposición de Diego Molina Pico, primer fiscal de la causa, pero el funcionario judicial optó por no contar con sus servicios.

La secuencia fue explicada y demostrada con un video en 3D en donde el experto graficó sus hipótesis del hecho.

"No se sabe si el disparo del ´pituto´ fue el primero o ultimo porque no sigue la cadencia de los otros cinco", aseguró Salcedo, quien explicó que esto se debe a que uno de los disparos no ingresó en el cráneo de la víctima y está distanciado del resto de los impactos.

"Si es último disparo refiere a que, cuando se dispara, hay un retroceso, lo que genera que el arma se desacomode. Los primeros tiros son más abajo y los otros más arriba", detalló el especialista en su primera hipótesis.

Luego afirmó que un revólver tarda "entre un segundo y medio y tres segundos" en efectuar seis disparos, ya que son armas de doble acción.

En su segunda hipótesis, el licenciado indicó que era similar a la primera, pero que lo que se haya corrido fuera la cabeza en lugar del arma, producto de los disparos, "es decir que se movió el blanco".

Por último, a su entender, la idea más probable de lo sucedido al momento del crimen fue que el disparo del famoso "pituto" haya sido el primer disparo, lo que provocó que la víctima "ingrese en un estado de indefensión y luego son los (cinco) disparos donde se la remata".

"Los otros disparos son para alcanzar el objetivo que tuvo el autor", dijo y agregó que toda la escena homicida "duró minutos".

Como conclusión, para Salcedo la secuencia fáctica del hecho comenzó cuando María Marta fue sorprendida en el baño principal de la planta alta de su vivienda, recibió un golpe de puño en la parte izquierda de su rostro, cayó y golpeó con la parte posterior de su cabeza con uno de los sanitarios al caer.

"En el piso recibió golpes y patadas en las piernas. Luego se efectuaron seis disparos. Finamente toma a la víctima y se la coloca medio cuerpo en la bañera", indicó.

Salcedo señaló que "no fue un hecho al azar" y que es "altamente probable" que el agresor haya conocido el lugar previamente haciendo inteligencia.

"El 85% de los homicidios en el mundo es por dinero, este crimen está incluido en este porcentaje. La desaparición de una caja de las Damas del Pilar explicaría esta posición", expresó.

Además, expresó que "el crimen puedo hacer ejecutado por una sola persona y todo indica que es una masculina, por las lesiones previas", aunque aclaró que no podría vincular el hecho puntualmente a Nicolás Pachelo.

"El agresor tiene que haber quedado manchado con sangre, sin ninguna duda", concluyó el especialista. (Télam)