Un efectivo de la Policía bonaerense asignado a la custodia del intendente de Morón, Lucas Ghi, mató a un hombre de 29 años que presuntamente intentó robarle a bordo de una moto cuando se encontraba en su auto particular en la localidad bonaerense de El Palomar, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

En tanto, el propio intendente Ghi sugirió esta mañana ante los medios de prensa la versión de que “el custodio intervino cuando vio que dos hombres querían robar una camioneta”, aunque pidió “prudencia” y solicitó que “trabaje Gendarmería para terminar de reconstruir el hecho”.

El hecho ocurrió ayer a la noche, pasadas las 22, en las inmediaciones de la intersección de las calles Dinamarca y Mariano Escalada, en la mencionada localidad del partido de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

Según la información policial, el efectivo bonaerense se encontraba realizando tareas de vigilancia frente a la vivienda del intendente de Morón a bordo de un auto Chevrolet Corsa, cuando fue interceptado por dos hombres que tripulaban una motocicleta y lo apuntaron con un arma de fuego.

Ante esa situación, el policía se identificó y les disparó a los asaltantes con su arma reglamentaria, una Bersa Thunder 9 milímetros, según dijeron los voceros.

Como consecuencia de los disparos, uno de los presuntos ladrones resultó herido en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Posadas, donde finalmente murió.

El fallecido fue identificado como Leonel Eugenio De La Fuente Galliano (29), mientras que el otro asaltante se dio a la fuga y era intensamente buscado por las autoridades.

Tras el hecho, efectivos de la Gendarmería Nacional (GNA) realizaron un peritaje en la escena del hecho, donde determinaron que el revólver que llevaban los presuntos delincuentes era una réplica.

A su vez, fuentes judiciales afirmaron a Télam que se trató de un hecho "al voleo" y que “no fue un ataque intencional contra el intendente Ghi”.

Por otro lado, el intendente de Morón dijo que no estaba en su casa al momento del hecho ya que se encontraba en el cumpleaños de su hermano, aunque relató su versión de la situación ante los medios de prensa.

“Según me dijeron, la consigna policial que suele estar en mi casa advirtió un movimiento raro de dos personas a bordo de una moto. Esta moto habría querido robar una camioneta a pocos metros, donde el custodio lo advierte y luego una de estas personas se abalanza sobre él. El policía da la voz de alto y cuando ve que esta persona tenía una intención de daño, produce el disparo” contó Ghi, quien destacó que el policía “actuó conforme al procedimiento y a las circunstancias”.

"Conforme las versiones que tengo, me hablaban que los delincuentes tenían una réplica. De noche, a pocos metros y dadas las condiciones de la réplica, uno no puede advertir si el arma es real o no", esgrimió el alcalde de Morón.

Además, el jefe municipal no descartó que los asaltantes hayan tenido como objetivo principal a su custodio: “Otra de las versiones indica que intentaron robarle al policía y que él se resistió al hecho. Hay que ser muy prudente, hay que terminar de reconstruir el hecho. Esto hay que confirmarlo a partir de los testigos. Entiendo que hay imágenes que van a disipar cualquier tipo de dudas y especulación”.

Por otra parte, Ghi reveló que “la persona fallecida estaba vinculada previamente a delitos” en la zona oeste del conurbano, mientras que “las autoridades policiales están haciendo lo posible” para encontrar a su cómplice.

Interviene en el hecho la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Morón, a cargo de Matías Rappazzo, quien por el momento no tomó temperamento alguno con el policía ya que consideró que todo indica que se trató de un hecho de “legítima defensa”.

Este hecho tuvo lugar a veinte cuadras de distancia del lugar donde ayer Juan Manuel Muñoz (28) fue asesinado de un disparo en la cabeza, luego de discutir con un conductor que iba en un auto Volkswagen Fox blanco, el cual tenia pedido de secuestro.

Aquel suceso ocurrió en la intersección de Ingeniero Brian y Namuncurá, también en la localidad de El Palomar, donde Muñoz le recriminó al conductor del Fox una maniobra en la que impactó contra dos autos estacionados.

En esas circunstancias, el conductor se bajó del vehículo, sacó un arma, apuntó y disparó hacia el joven, quien recibió un tiro que le produjo la muerte al instante, indicaron voceros judiciales.

Por el hecho, fue detenido un sospechoso identificado como Daniel Adrián Cáceres (22). (Télam)