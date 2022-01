(Por Ernesto Zambrini) Un hombre fue condenado a prisión perpetua por haber violado y estrangulado con la correa de una mochila a Florencia Cresta, en noviembre del 2013 en la localidad bonaerense de San Pedro, en un caso de femicidio esclarecido seis años más tarde tras la declaración de otra víctima de abuso sexual y un análisis de ADN que permitió vincular al acusado en ambos ataques, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata del segundo juicio oral por el femicidio de Cresta luego de que el primero, realizado en 2017, fue absuelto por falta de pruebas un hombre que estuvo cuatro años preso por el caso.

Ahora, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 2 de San Nicolás condenó a prisión perpetua a Oscar Daniel López, quien fue hallado culpable del delito de "abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso material con homicidio criminis causa".

Fuentes judiciales informaron a Télam que los jueces María Elena Baquedano, Gabriel Alejandro López y Luciana Díaz Bancalari coincidieron con el pedido de la fiscal María del Valle Viviani, quien había solicitado perpetua para el acusado, que continuará detenido en un penal bonaerense.

En tanto, un segundo imputado que llegó libre al debate oral, llamado Nicolás Arriola, fue absuelto.

Según las fuentes, este fue el segundo juicio por el caso debido a que en 2017 Milcíades Lencina (26) también quedó libre por falta de pruebas.

A su vez, ese joven fue asesinado a balazos el año pasado luego que un grupo de vecinos le atribuyó un robo cometido en una vivienda de la ciudad de San Pedro.

Por su parte, la fiscal Viviani dio por probado que López cometió el asesinato de Cresta (32) para ocultar la violación, ya que ambos se conocían con anterioridad.

Según las fuentes, la principal prueba fue el cotejo de ADN en una causa por un abuso sexual de otra mujer cometido en 2019.

En esa ocasión, López fue apresado por haber robado y violado a esa víctima, quien declaró que el agresor le dijo que lo dejara hacer lo que quisiera o, caso contrario, le iba "a pasar lo mismo que a Cresta".

Con esa nueva prueba, la fiscal Viviani, que investigaba la denuncia por violación, y su colega Marcelo Manso, que investigaba el asesinato de Cresta, comenzaron a trabajar en conjunto.

Las muestras de sangre de López, apodado "El Gordo Felipe", fueron comparadas con las muestras de ADN extraídas en 2013 debajo de las uñas de ambas manos de Florencia, en el jean y en su ropa interior, y el resultado dio positivo, por lo que también quedó imputado por el homicidio.

Durante el juicio, López reconoció que mantuvo una relación sentimental con la mujer asesinada, mientras que Arriola se declaró inocente.

"Por fin podemos estar tranquilos en que por lo menos esta lucha de 8 años valió la pena y que gracias a esa persona (mujer) esto se pudo saber! Ahora si Oscar Daniel López vas a pagar todo lo que hiciste en la vida de Florencia, ojalá el remordimiento y su imagen te remueva la conciencia y te traumes para que no estés tranquilo sabiendo que asesinaste a una mujer", publicó la hermana de la víctima tras la sentencia.

El cadáver de Cresta fue encontrado el martes 19 de noviembre de 2013 tras haber permanecido desaparecida dos días, cuando la madre de la víctima radicó la denuncia en la comisaría de San Pedro por "averiguación de paradero".

Efectivos de la comisaría local fueron alertados por un lugareño que encontró muerta a Cresta en una zanja a unos 500 metros de un cementerio privado.

El personal constató que la mujer tenía enrollado en su cuello una correa de una mochila y que estaba vestida con la misma indumentaria con la que estaba al momento de su desaparición, dijeron las fuentes consultadas.

Tras el crimen, Lencina fue detenido como principal sospechoso y estuvo detenido cuatro años hasta que finalmente fue absuelto por el TOC 1 de San Nicolás.

"Hoy Florencia descansa en paz y Milcíades hoy no puede escuchar que él no mentía, que era inocente. Él ya no está, murió producto de todo lo que generó está enorme acusación", publicó en redes sociales la cuñada del joven asesinado el año pasado y agregó: "Pero en esta vida todo llega, de acá no nos vamos sin pagar... Dios quiera que pronto llegue tu juicio así por lo menos vas a descansar en paz". (Télam)