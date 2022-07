Dos hombres y una mujer sufrieron heridas de diferente consideración luego de que un hombre armado ingresó en la madrugada de hoy a un boliche bailable del barrio porteño de Once y efectuó varios disparos al personal del local y a la gente que había ido al lugar. El hecho ocurrió este lunes en el local Fantástico Bailable ubicado en la Av. Rivadavia 3475 y, tras el ataque, testigos del episodio llamaron al 911. Cuando los efectivos de la Comisaría Vecinal 5 A arribaron al lugar había corridas a la salida del boliche y vieron cómo dos personas sacaban del boliche a un empleado de la barra del boliche, un joven de 24 años, quien fue trasladado al Hospital Ramos Mejía con una herida en el muslo derecho. Por su parte, un ciudadano de nacionalidad peruana, de 38 años, fue trasladado en estado grave en un auto particular al Hospital Italiano tras sufrir un impacto de bala en el tórax y otro en el abdomen. En tanto, una mujer de 37 años y también de nacionalidad peruana, se trasladó por sus propios medios al Hospital Durand con una herida de arma de fuego en la pierna izquierda. Los testigos del hecho informaron a los policías que el atacante se dio a la fuga en un automóvil Vento negro y, según se informó, durante las pericias dentro del boliche se hallaron cuatro vainas servidas y dos plomos en el primer piso. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 28, a cargo del Dr. Lugones dispuso la identificación de las personas que había en el lugar y el secuestro del Peugeot en el que se trasladó el herido grave y sus prendas, a demás de la intervención de la División Investigaciones Comunales. Hasta el momento no se sabe cuáles fueron los motivos del ataque y el hombre continúa prófugo de la justicia por lo que se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para detectar los últimos movimientos que hizo con el auto que declararon los testigos en el que se fugó. MC/KDV NA