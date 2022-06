La fiscal que investiga el crimen durante un asalto de una proteccionista de animales de 60 años, quien llegó a matar a uno de los delincuentes que llegaron hasta su chacra y refugio de la localidad bonaerense de General Rodríguez, ordenó diversas diligencias para identificar a la banda, al tiempo que aguardaba los resultados de las autopsias de la víctima y el acusado, que se realizaban hoy en la Morgue Judicial de Moreno, informaron los voceros judiciales.

Los voceros informaron esta mañana a Télam que la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 9 de General Rodríguez, esperaba además algunos resultados de pericias para seguir avanzando en la causa, entre ellos los análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y de la autopista para lograr identificar a banda criminal que asesinó ayer a la proteccionista Mónica Arana (60) en su chacra del barrio Mi Rincón.

Esta mañana, Patricio, hijo de la víctima, aseguró a la prensa que se trató de un "ataque directo" y que no sabe si los atacantes "venían a robarle a ella o pasaban por ahí".

"No sé si ellos buscaban plata y pensaban que había plata. Planificado no estaba planificado. Se van con uno, barra dos, muertos y luego de dispararle a una mujer, es de muy cobarde e inútil, no sirven para delinquir", añadió indignado.

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a una banda de asaltantes conformada por un extra de la serie El Apache

Sobre la huida de los criminales, Patricio dijo que "se captó una camioneta en la Autopsia del Oeste. Se ve eso en las cámaras".

El crimen de Arana fue cometido ayer en la vivienda que da a la calle Brasilia, hasta donde llegó una camioneta, de la que bajó un hombre que le pidió a la proteccionista una botella de agua.

Tras ello, se aproximaron otras personas, por lo que la mujer, al verse en riesgo, escapó hacia el interior de la vivienda y tomó una escopeta, con la que disparó y alcanzó a herir a uno de los sospechosos, dijeron las fuentes.

A su vez, ella también resultó baleada por uno de los hombres y cayó al piso mal herida, tras lo cual falleció camino al hospital.

MIRÁ TAMBIÉN Se entregó el empresario acusado de matar a un hombre en una fiesta de cumpleaños

En tanto, el delincuente herido por Arana fue abandonado por sus cómplices en el Hospital Luciano de la Vega y Planes de Moreno, donde fue operado por una lesión de bala en el pecho y finalmente murió.

Tras conocerse el crimen de Arana, en la red social Facebook numerosas personas expresaron su pesar, destacaron su labor en el cuidado de animales y reclamaron justicia.

"Tristísima perdida para las personas que amamos los animales. Descansa en paz Mónica Arana. Mi pésame a su familia y amigos. Que se haga justicia!!!" y "Cansada de tanta injusticia en este mundo, con personas tan crueles que arrebatan la vida de personas con un gran corazón", fueron algunos de los mensajes dedicados a la víctima. (Télam)