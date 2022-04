El presunto femicida aprehendido anoche en el paraje salteño Apolinario Saravia, acusado de asesinar a su expareja y a una hermana el pasado viernes en la localidad jujeña de Yuto y de darse a la fuga, fue trasladado esta tarde al penal del barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde permanecerá detenido, informaron fuentes policiales.

En las primeras horas de la tarde de hoy una comisión integrada por efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Jujuy, inició el operativo de traslado del implicado en el caso de doble femicidio que conmocionó hace una semana al pueblo jujeño de Yuto.

Se trata de Javier Broi (37), que era intensamente buscado por unidades especiales de la Policía desde el pasado el 15 de abril pasado, y sobre quien pesaba una orden de captura nacional e internacional.

Finalmente, Broi fue aprehendido anoche por pesquisas salteños, quienes fueron alertados por un familiar del presunto femicida.

MIRÁ TAMBIÉN Once pistolas secuestradas en un aguantadero de Rosario debían estar en custodia policial

"La policía de Jujuy está realizando el traslado bajo una custodia de máxima seguridad", afirmaron voceros policiales, al tiempo que indicaron que Broi permanecerá detenido en el Establecimiento Penitenciario del Barrio Alto Comedero, de la capital provincial.

El doble crimen de las hermanas Pamela (23) y Ramona Gorosito (27) ocurrió durante las últimas horas del pasado viernes, en la localidad jujeña de Yuto, 160 kilómetros el noreste de San Salvador de Jujuy.

En ese momento, los pesquisas identificaron como principal sospechoso a Broi, expareja de una de las hermanas y quien también, se reveló, atacó a golpes en la cabeza a la madre de las mismas y luego escapó.

"Por más que él (Broi) esté preso, no me van a devolver a mis hijas", manifestó con muestras de dolor, Graciela Segundo, madre de las víctimas de femicidio y agregó que el presunto asesino "no tuvo compasión" al cometer el crimen.

MIRÁ TAMBIÉN Asesinan a puñaladas a una argentina en su casa de Buzios y la Policía buscaba al autor del crimen

"Incluso me quiso matar a mí, yo me defendí. Por eso no lo logró", señaló la mujer y agregó que espera que “el peso de la justicia le caiga a Broi y sufra” todo lo que ella está sufriendo “en estos momentos", en diálogo con la prensa local.

Producto del análisis de elementos probatorios, el fiscal interviniente, Julio Lobos, promovió la imputación del sujeto como presunto autor de los delitos de "femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real", de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA).

En paralelo, también se promovió una acción penal en contra de dos efectivos policiales por "incumplimiento de los deberes de funcionario público", ello debido a que horas antes de los crímenes, el sindicado por los mismos se hallaba ya con pedido de aprehensión denunciado justamente por su expareja.

Broi había sido imputado por "violación de domicilio en contexto de violencia de género", se ordenó la aprehensión del mismo y además se dispuso una consigna policial en el domicilio donde se hallaba la víctima, quien había llegado de visitas a la casa de su hermana, cuando el acusado fue a intimidarla.

Recibida la orden, siempre según lo difundido por el MPA, la Policía mandó un móvil a la vivienda pero no había nadie, y si bien una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio, los efectivos no fueron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna, y finalmente resultaron asesinadas ambas mujeres.

(Télam)