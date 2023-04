Docentes, alumnos y autoridades educativas de la ciudad de Rosario se movilizaban hoy en reclamo de seguridad tras las balaceras ocurridas durante el fin de semana último contra dos colegios en los que tiradores dejaron intimidatorios con una advertencia que decía "con la mafia no se jode".

El reclamo se llevaba a cabo desde las 11 en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno provincial, y a tal fin desde la Asociación de Magisterio de Santa Fe (Amsafe) desobligó a la comunidad educativa de las dos escuelas atacadas a concurrir a los establecimientos entre las 10.30 y las 14 para poder manifestarse.

Por su parte, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, exigió esta mañana en declaraciones a la prensa mayor rigor en los controles dentro del sistema penitenciario, desde donde asegura que se organizan las balaceras.

Los últimos dos ataques a escuelas ocurrieron el sábado y domingo pasado, el primero en el establecimiento público José Mármol, ubicado en Larrea al 300, y el otro en el colegio a perteneciente a la comunidad Qom, situado en Travesía y Juan B. Justo, al que asistía Máximo "Maxi" Jerez, el niño de 11 años asesinado en una balacera narco en marzo pasado, hecho que generó una fuerte reacción vecinal y derivó en el envío de más efectivos de fuerzas federales a esa ciudad.

Los directivos de ambos establecimientos coincidieron al manifestar que las amenazas vertidas por los tiradores no están dirigidas a los colegios sino que los establecimientos son usados por diferentes grupos narcos para enviarse mensajes,

"Nos usan como correo para dejar sus amenazas en algo que nosotros no tenemos nada que ver", dijo esta mañana uno de los directivos de la escuela 84 en declaraciones a la prensa local.

Por su parte, y sobre el mismo punto, Javkin volvió a reclamar mayores controles en los penales: "Tenemos que ser duros con el tema carcelario, muy duros".

"El 95% de los incidentes que ocurren en la ciudad provienen de allí (por las cárceles). Más del 80% de las extorsiones y amenazas. Es la misma joda de siempre: la libertad con la que operan desde las cárceles y nosotros somos los que lo soportamos en la calle", expresó.

Para Javkin, Rosario "está enfrentando múltiples desafíos al mismo tiempo".

"Si no abordamos este tema seriamente, tendremos dificultades para decirle a la gente que hemos progresado en otros aspectos", agregó.

"Mirá si no va a dar bronca que esta ciudad siga sufriendo la amenaza de personas que están presas, que no deberían poder comunicarse y que no deberían ser capaces de cometer delitos desde allí", indicó el jefe comunal.

(Télam)