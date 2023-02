Representantes de los Metrodelegados de la línea C del Subte anunciaron esta tarde la paralización del servicio por el resto del día tras el asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Maribel Nélida Salazar, quien resultó tras ser gravemente herida por un pasajero que le había robado su arma reglamentaria en la estación Retiro

Representantes de los Metrodelegados de la línea C anunciaron en conferencia de prensa la suspensión del servicio por el resto del día tras el asesinato de la oficial Salazar. "Vamos a seguir de paro y no sabes cuánto. La Línea C por el momento, pero estamos hablando con otras líneas para ver si van a acoplar o no. La Línea C no va a circular en todo el día", confirmó un delegado, que en compañía de otros trabajadores del subte afirmó que mantienen un reclamo sostenido "pidiendo seguridad porque esto pasa a diario, muchas veces somos apuñalados, nos pegan y no hay respuesta". El hecho ocurrió este martes por la mañana en el momento en el que un pasajero del subte se bajó en la estación Retiro y mantuvo una discusión con un empleado de EMOVA (concesionario del Subte de Buenos Aires). En ese momento fue cuando Salazar, de 36 años, intercedió en la discusión y el hombre que había bajado del subte le sacó el arma reglamentaria a la efectiva policial y comenzó a disparar. Dos de las balas alcanzaron a la oficial, una en el tórax y otra en el cuello; y otra de las detonaciones impactó en la cintura de un operario del subte. Salazar, finalmente, murió en el Hospital Churruca tras haber sido trasladada en helicóptero desde Retiro

MCD/AMR NA