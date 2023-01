La causa por el crimen de María Laura Cejas, una mujer de 37 años cuyo cuerpo fue dejado en un desarmadero del partido bonaerense con signos de que golpeada, violada y estrangulada, sumaba tres detenidos, mientras un cuarto sospechoso era buscado por la Policía. Se trata de una pareja sindicada como la que trasladó el cadáver de la víctima desde una quinta de la zona de Las Catonas, partido de Moreno, a General Rodríguez el domingo al mediodía, y el padre de la detenida, a su vez responsable de la finca. Tras la identificación del Volkswagen Gol de color champaña en el que fue trasladado el cadáver, se llegó hasta un taller mecánico de San Miguel, donde fueron detenidos Emiliano de Jesús Orfei, de 50 años, y Sofía Damaris Rosa, de 25. Horas más tarde, el padre de la mujer, Lino Rosa, fue detenido en la quinta de Moreno en la que se sospecha se produjo el crimen. Por el momento, los tres detenidos se habían negado a declarar ante los fiscales del caso, indicaron fuentes judiciales. Según trascendió, la Policía busca a un hombre llamado Martín, que era amigo de Cejas y fue quien la llevó a la quinta de Moreno el sábado por la noche. El hombre, según la hermana de Cejas, le mencionó que se trataba de una fiesta familiar, por lo que la mujer estuvo a punto de llevarse a su hija menor, una nena de once años, pero la menor no quiso acompañarla. Alrededor de las 4 del domingo, la hija mayor de Cejas, una joven de 19 años, recibió un mensaje en el que le decía que estaba bien y que estaba en una pileta, acompañada de dos hombres. Las sospechas, según voceros ligados a la investigación citados por el portal Infobae, apuntan a que Lino Rosa y posiblemente un segundo hombre hayan golpeado a Cejas para abusar sexualmente de ella

Siempre en esa línea, se especula con la posibilidad de que la mujer haya recobrado el conocimiento mientras era violada y en ese momento pudo ser estrangulada

Después, se sospecha que Rosa le habría pedido ayuda a Rosa y su pareja, quienes habían estado en la reunión pero se retiraron antes, para deshacerse del cuerpo. Mientras es buscado por la Policía, Martín, con quien la víctima tenia una relación de amistad durante 20 años, realizó declaraciones telefónicas al programa "Cortá por Lozano", de Telefe

"La pasé a buscar para invitarla a esta quinta, que es de un amigo nuestro en particular", inició el relato. "A las 2 de la mañana yo me voy de la quinta porque quería ir a bailar, pero ella dijo ´yo me quedo´. Desde esa noche no tuve más contacto con nadie", continuó. El cadáver de Cejas fue hallado el domingo pasado a las 16 por un cartonero en Amancay, entre El Zorzal y El Sauce, en el barrio Pico Rojo, de General Rodríguez. Se encontraba envuelto en un acolchado, atado y vestía sólo una bikini, aunque fue reconocido gracias a los tatuajes y un piercing en la nariz

La mujer trabajaba como vendedora ambulante, aunque también realizaba tareas de cuidado de niños, anciano y limpieza por hora. El caso fue caratulado como "homicidio agravado por alevosía, para ocultar un delito y procurar impunidad, mediando violencia de género, y abuso sexual agravado", con intervención de la fiscal Alejandra Rodríguez y el ayudante fiscal Walter Velásquez Corrente, ambos del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez. AMR NA