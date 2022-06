Thomas Fort, sobrino de Ricardo Fort, irá a juicio oral por el accidente en el kilómetro 24 de la Panamericana en enero de 2020 que provocó la muerte de dos mujeres y en el cuál también hubo tres heridos graves que viajaban en el mismo auto de las víctimas

La familia Godoy partía rumbo a disfrutar de las vacaciones cuando sucedió el fatal hecho. Según en el documento dado a conocer el sobrino de Ricardo Fort está acusado de "delitos de doble homicidio con dolo eventual y triple homicidio con dolo eventual en grado de tentativa", ya que las otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron gravemente heridas. Si la Justicia lo encuentra culpable del accidente, podrá tener una pena de prisión de 8 a 25 años

El documento expresa que la elevación a juicio se da "por la conducción de vehículo automotor triplemente agravado por la fuga o ausencia de socorro a la víctima, por ser más de una las víctimas fatales y por conducir en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la velocidad máxima permitida en el lugar del hecho". Los abogados del acusado solicitaron su sobreseimiento y se opusieron a la elevación a juicio

Ambas solicitudes fueron rechazadas por el juez y el fiscal y sumado a ello Fort renunció a que el mismo se realizara por jurados

En el trágico accidente Nora y Camila, de 67 y 20 años, perdieron la vida en el acto, mientras que el esposo de Nora, su otra hija y su yerno tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital donde se enteraron del trágico final de sus familiares

Las pericias indicaron que la camioneta RAM que conducía Thomas fue la responsable del hecho ya que pasó a alta velocidad provocando que el Volkswagen Polo perdiera el control del auto y chocara contra un guardarrail

Según denuncian los sobrevivientes el sobrino del chocolatero se escapó del lugar sin asistirlos. Tras darse a conocer el accidente Thomas no dio declaraciones extensas a la prensa y solo manifestó que se debe "esperar las pericias". Fue allí, en un móvil, donde la policía pudo localizarlo y secuestrar su camioneta para las pericias correspondientes. Con respecto al esposo de Nora y quién también resultó herido expresó el dolor de las pérdidas: "Me va a costar vidas, tiempo y años este dolor. Ahora lucho por mi hija y yerno, sacando fuerza no sé de dónde. Me encuentro solo, me dejo solo, por la mala maniobra de una camioneta", dijo y se mostraba esperanzado en la Justicia: "Tengo plena confianza y a la gente que me habla y me apoya, gracias. A los que me dicen cosas como que aguante". MAC/SPC NA