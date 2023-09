Una joven de 28 años fue asesinada a balazos en un gimnasio del municipio tucumano de Las Talitas por su expareja, a quien había denunciado siete veces por violencia de género, por lo que tenía una prohibición de acercarse a ella, y quien se suicidó luego de cometer el femicidio, informaron hoy fuentes judiciales.

El hecho ocurrió pasadas las 20 de ayer en el gimnasio "Puro Fierro", ubicado en la diagonal Eva Perón y calle 9, del barrio Villa Mariano Moreno, en el municipio de Las Talitas, al noroeste de Tucumán.

Allí se encontraba entrenando la víctima, Belén Saravia (28), hasta que se presentó en el lugar su expareja Cristian Allende (36) portando un arma de fuego.

A continuación, y frente a todas las personas que en ese momento se hallaban en el gimnasio, Allende le disparó al menos cuatro veces a Saravia y la asesinó, según relataron las fuentes.

Tras cometer el femicidio, el hombre huyó hacia la zona del ex "Arsenal Miguel de Azcuénaga", en donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar, y se suicidó.

Según dijeron las fuentes a Télam, el hombre se ahorcó con los cordones de sus zapatillas, mientras que el arma que utilizó para asesinar a Saravia, una pistola Bersa calibre .380, quedó tirada en el gimnasio.

"Contamos con imágenes que pudimos obtener para determinar que se trataría de la misma persona (la atacante y quien se suicidó), aunque resta que lo confirmen las pericias científicas", expresó el fiscal a cargo de la causa, Ignacio López Bustos, de la Unidad Especializada de Homicidios I de Tucumán.

Según señalaron los voceros, Allende tenía siete denuncias previas por violencia de género, a la vez que pesaba sobre él una orden de restricción de acercamiento a la joven asesinada.

El Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), junto a las divisiones de Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, realizó las pericias correspondientes en el lugar.

Las fuentes indicaron que el ECIF recolectó tres vainas servidas en la escena del crimen, a la vez que se secuestró el arma utilizada.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el informe preliminar de la operación de autopsia indica que el cuerpo de la joven presenta cuatro orificios de bala y que dos de los disparos impactaron en el cuello y un tercero a la altura del corazón.

Además, el fiscal López Bustos señaló que "el dueño del gimnasio aportó videos registrados por las cámaras de su local".

"Con las pericias que restan, como las de ADN, queremos avanzar para dar una respuesta rápida y pronta a la familia. Que el agresor haya perdido la vida no significa que la investigación se cierre, sino que queremos ampliarla", finalizó López Bustos.

Por su parte, una familiar de la víctima se expresó en su red social Facebook: "Mi Belu descansa en paz, te amo prima hermosa", escribió.

"Siete denuncias, violaba las perimetrales, fiscales y jueces misóginos responsables. Si estaba preso no la mataba, pero como la Justicia es misógina hoy Belén fue asesinada. La familia tendría que pedir la destitución del juez que no hizo nada", indica otro de los mensajes publicados en redes sociales, acompañado de una foto de la víctima.

Por su parte, otro primo de Saravia se manifestó y apuntó también a la Justicia.

"Toda una vida por delante, que Justicia de mier... que tenemos lpm. Mucha fuerza para toda tu familia, prima, descansa en paz" (sic), señaló.

"Tu asesino nunca te tendrá, el apagó tu vida pero nunca serás de él. Te mató, pero no te tendrá dónde él está. Dios te abraza ahora ´Belencita´ querida. Que no haya más Belén Saravia con miedo, que no suceda más esto con ninguna mujer, basta de esta Justicia que no la ayudó, que no la protegió", escribió otro familiar.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Comunicarse con Línea de Prevención del Suicidio - Ayuda a Personas en Crisis: 135 (gratuita desde Capital y Gran Buenos Aires), (011) 5275-1135 o 0800-345-1435 (desde todo el país). El llamado es personal, confidencial y anónimo. (Télam)