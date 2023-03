La hermana de Cinthia Choque, la agente de tránsito que murió atropellada por el periodista Eugenio Veppo cuando realizaba un control en el barrio porteño de Recoleta en 2019, repudió hoy el fallo que le redujo la pena al condenado a 5 años y 10 meses de prisión por considerar que se trató de un "homicidio culposo" y no con "dolo eventual".

"La verdad que es increíble, nosotros no podemos creer, sinceramente repudiamos el fallo, no podemos creer que habiendo tantas pruebas se sigan tomando los hechos viales como un accidente, como que no se representó el hecho, nada, es terrible", dijo Gabriela en diálogo con el canal Todo Noticias.

La hermana de Choque (28), quien murió al ser embestida por Veppo cuando realizaba un control de tránsito con su compañero Santiago Siciliano (34), que sobrevivió aunque sufrió heridas de gravedad, cuestionó la decisión de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que redujo la pena de 9 años y 3 meses de prisión aplicada al periodista el cabo de un juicio oral realizado en 2021.

"Están los videos, eso es lo peor, más prueba que esa...Más allá de que hubo peritaje y un montón de cosas, hay un video que lo vio toda la sociedad y todo el mundo, si vos estabas en el lugar te dabas cuenta la animalada que cometió, cómo dejó tirada a mi hermana", expresó.

MIRÁ TAMBIÉN Estaba a 40 días de salir en libertad pero atacó a un carcelero con una faca: le dieron 11 años de prisión

"Es totalmente indignante, totalmente repudiable, la verdad", agregó Gabriela, quien dijo que ahora la familia debe analizar detalladamente si va a presentar un recurso ante la Corte Suprema.

"Es todo a favor de él, sinceramente le tengo que ir a pedir disculpas porque estuvo encerrado, nada, la vida de mi hermana no importa nada, la de mi sobrina menos, es un manoseo, un desamparo total", se lamentó.

"Los familiares de víctimas tenemos que estar mendigando Justicia, tenemos que salir a marchas, tenemos que salir a todos lados. ¿Para qué?, para que nos den Justicia a nosotros porque valen más los derechos de él", concluyó la hermana de la víctima.

El fallo, dictado por unanimidad por la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Gustavo Bruzzone, Jorge Luis Rimondi y Mauro Divito, redujo la sentencia de primera instancia a 9 años y 3 meses de prisión que en 2021 había dictado a Veppo un tribunal oral por la muerte de Choque y las heridas sufridas por Siciliano.

MIRÁ TAMBIÉN Rompieron los vidrios de la comisaría de Villa Madero durante una protesta por la inseguridad

Tras la nueva resolución judicial, el abogado Diego Szpigiel, representante del acusado que está preso en la cárcel de Ezeiza, dijo a Télam que esta semana pedirá la "excarcelación en términos de libertad condicional y que se le aplique la Ley de Estímulo educativo".

En un fallo de 42 páginas, los camaristas consideraron que el caso sea encuadrado como un "homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas, por la conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, y por haberse dado a la fuga sin intentar socorrer a las víctimas, conducir en exceso de velocidad de más de 30 km/h por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, y con culpa temeraria".

De esta manera, Casación relativizó los argumentos del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 14 que para sostener el "dolo eventual" había tenido en cuenta el exceso de velocidad -132 kilómetros por hora promedio, según peritajes-, el cruce de dos semáforos en rojo, las maniobras imprudentes en "zigzag" y la ingesta de alcohol en una cena previa.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.35 del 8 de septiembre de 2019, cuando Veppo que iba junto a un amigo y una amiga rumbo a un boliche de la costanera porteña, conducía su Volkswagen Passat V6 FSI 4 Motion con caja automática, que había adquirido el día previo.

Cuando se trasladaba por la avenida Del Libertador, metros antes de llegar a la intersección con la calle Tagle, donde se había montado un control de tránsito, y después de pasar a alta velocidad por la derecha a un taxi, Veppo embistió con la parte delantera derecha de su rodado a Choque y a Siciliano, provocando la muerte de la primera y ocasionando lesiones gravísimas al segundo. (Télam)