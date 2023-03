Una escucha telefónica entre Daniel “Dani” Godoy, el sindicado jefe de una organización narcocriminal detenido en las últimas horas, y un sicario colombiano reveló la búsqueda de una persona que semanas después fue encontrada asesinada de un balazo en la cabeza, y en la que el ahora detenido prometía ubicarlo y entregarlo “en bandeja”.

Así se desprende de una escucha de 3 minutos y 33 segundos que los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron obtener y que, sumado a otras evidencias, permitió desbaratar en las últimas horas la banda liderada por “Dani” Godoy.

La conversación entre el jefe narco y el sicario colombiano Ermes Abril Montilla –también detenido y al que Godoy nombra como Juan- transcurre en torno a la búsqueda de un mecánico, quien una semana después fue encontrado asesinado de un balazo en la cabeza.

-Godoy: Yo no sé si no te lo encuentro. Capaz que te lo encuentre. Porque estuvo hace como unos 15, 20 días al lado de la villa (…) lo habían visto ahí, y yo estuve siete años viviendo ahí, me conocen todos, ¿Entendés? Así que no sé si no te lo encuentro.

-Abril Montilla: Ahh, dale. Usted sabe que pasa, nosotros somos amigos y usted el día que necesite alguito…

-G: Olvidate, Juan. Necesito arreglar el problema este con Pablo, yo necesito la plata porque me están apretando a mí, y yo me porté bien, yo no me porto mal Juan, yo soy buena persona.

-A M: (…) el nene se la tiene jurada y ya lo corretearon la primera vez, pero Eduardo corre más que el negrito ese, ¿Cómo se llama? ¿Usain Bolt?

-G: Yo te voy a tender una mano, te voy a dar una mano (...) Entiendan que yo no soy un tipo malo, ¿No cierto? Pero yo necesito mi plata, porque es mi plata, yo no es que le estoy metiendo la mano en el bolsillo a él, él se portó mal boludo. Estoy necesitando esa plata, y si yo le pongo una mano a Juan, con esta gente que lo andan buscando, te lo voy a ubicar y te lo voy a entregar en bandeja.

Por último, “Dani” Godoy concluye la conversación con una advertencia: “Yo no soy ningún gil Juan, soy buena persona, pero gil no”.

La escucha fue incorporada al expediente y fue una de las evidencias utilizadas por los investigadores para ordenar la detención, tanto del presunto jefe de la banda como del supuesto sicario colombiano. (Télam)