Un comisario de la provincia de Río Negro publicó un video de un Ford Falcon verde para amenazar a delincuentes y fue suspendido

El mensaje fue difundido horas después de que se diera a conocer el triunfo de Jvier Milei en las elecciones. Se trata de Daniel González, perteneciente a la comisaría 10 de San Antonio Oeste, quien subió en su estado de WhatsApp un video donde se muestra al auto utilizado en la última dictadura cívico militar para secuestrar gente, junto con un mensaje amenazador

"Que se agarren los chorros jaja", se podía leer en el estado de la aplicación de mensajería instantánea

Ante la viralización de la amenaza, el comisario fue suspendido y el Ministerio de Seguridad provincial también le inició un sumario. "Esas expresiones del comisario no representan ni al Ministerio ni a la Policía y ahora deberá hacerse cargo porque como funcionario público no puede reivindicar cuestiones que tienen que ver con delitos de lesa humanidad", expresó Betiana Minor, ministra de Seguridad de Río Negro. Y remarcó: "La gestión del Ministerio y de la Policía ha dado muestras respecto a su política que nada tiene que ver con las expresiones del comisario". Quien también tomó cartas en el asunto fue Osvaldo Tellería, jefe de la Policía rionegrina: "Ese no un pensamiento de la institución policial y se le iniciará una investigación administrativa". "Si posteó eso se tiene que hacer cargo de las consecuencias de pregonar estas cuestiones, que están reñidas con los Derechos Humanos", repudió Tellería. La otra cuestión que llamó la atención de las autoridades es la insólita explicación que dio González acerca del video: "Soy fanático de Ford". MC/GO/AMR NA