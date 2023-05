Los abogados defensores de los cuatro policías bonaerenses acusados por la “Masacre de San Miguel del Monte” endilgaron la responsabilidad de los hechos al conductor del vehículo en el que viajaban las víctimas, a la vez que consideraron que los agentes actuaron “en cumplimiento de su deber” al intentar identificar a los fallecidos.

"(Aníbal) Suárez (el conductor del automóvil) se cagó en la vida de tres chicos y les arrebató la vida”, exclamó ante la mirada impávida de todos los presentes el abogado Guillermo Baqué, uno de los codefensores de los policías Rubén Alberto García, Manuel Monreal y Mariano Ibañez durante su alegato, el cual realizó de manera muy enfática.

Junto a Baqué, también expusieron sus colegas María Celeste Baqué y Luis María Giordano, mientras que también lo hizo el letrado defensor de Leandro Ecilapé, Marcelo Di Siervi.

La primera en tomar la palabra fue María Celeste Baqué, quien aseguró que “es la obligación de la policía pararnos”.

MIRÁ TAMBIÉN Tras pemanecer más de 9 años prófugo, detienen al acusado de matar a un colectivero en Villa Madero

“Fue un seguimiento para identificarlos. Están en cumplimiento del deber. No fue que el conductor tenía gorrita, fue que el conductor evadió la mirada. No se explica por qué Aníbal (Suárez) reaccionó de esa manera, por qué se dio a la fuga. La persecución fue más que lógica: ¿Qué tenía de malo parar? ¿Por qué uno no pararía ante la policía?”, se preguntó la abogada, codefensora de García, Monreal e Ibañez.

A su vez, la letrada señaló que San Miguel del Monte “no es una ciudad tan tranquila como dicen”, apuntó contra la fiscalía por “no tener objetividad durante el proceso” y contra la querella ya que, según ella, “no pudieron probar sus dichos”.

“Nadie demostró la 'lluvia de balas'. Fue para los titulares de la prensa. Ninguno de los ocupantes del 147 murió por los disparos de bala. El impacto de bala que recibió Domínguez, no solo estaba deformada, sino que entró por abajo del vehículo”, argumentó.

A continuación, Baqué hizo referencia a Suárez (22), el conductor del Fiat 147 que impactó tras la persecución sobre quien dijo que “tomaba alcohol todo el día”, que “nunca pasó ningún control para saber si sabía o no manejar” y que “se dio a la fuga porque no tenía documentación para circular”, aunque aclaró que “no lo consideran un asesino”.

MIRÁ TAMBIÉN Murió con el 90 % del cuerpo quemado el acusado de degollar a su expareja en San Luis

En ese sentido, Luis María Giordano, también codefensor de los mismos policías aportó: ”Quién aún siendo él no se hubiera detenido ante la solicitud policial. Si ustedes hubieran escuchado las declaraciones de nuestros clientes sabrán a qué me refiero. Han sido calificados bajo el rótulo de asesinos previamente a este juicio. Para ser asesino, se necesita el deseo”.

Por su parte, Guillermo Baqué invitó, de manera desafiante e irónica, al jurado a “seguir los consejos de la querella”.

“Cuando los trate de identificar un policía no paren. Eso es lo que les pide el bloque acusador y me parece gravísimo", propuso.

Además, Baqué dijo en su exposición “no creer en los jueces comunes” al estar “cansado de las injusticias".

“Suárez estaba pasado de alcohol. Hay pila de dudas razonables que no pudieron demostrar. Nos relacionan este hecho con la dictadura. No debemos soportarlo, Perón murió. Si una duda persiste en su cabeza, tienen el deber y responsabilidad de decir que no son culpables”, dijo interpelando directamente al jurado.

Finalmente, Di Siervi aseguró que su defendido Ecilapé "jamás desenfundó su arma" y expuso que "desde el comienzo de la causa el fiscal de instrucción Lisandro Damonte, direccionó la causa porque necesitaba gente presa".

"Relató sobre un plan para matar gente. Lo hizo erróneamente al suponer que esto fue un homicidio. Dejó conforme a toda la ciudadanía y eso fue avalado por un juez de Garantias. Frente a la violación del principio de inocencia, los cuatro acusados están detenidos. En este caso hubo principio de culpabilidad. En el caso de que sean considerados no culpables, Ecilapé se comió 4 años en la cárcel que nadie se los devuelve. Esto es un disparate", sentenció. (Télam)