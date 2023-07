La joven que en 2015 fue abusada sexualmente a bordo de un taxi en el barrio porteño de Colegiales aseguró tras la detención del acusado Tito Franklin Escobar Ayllón, quien llegó hoy extraditado al país desde Bolivia para ser indagado por la Justicia, que se siente "aliviada" por su detención y afirmó estar "preparada para enfrentarlo en un tribunal".

"Me representó alivio después de tantos años. Traté de tomarme estas 24 horas para procesar un poco la noticia. Estoy preparada para enfrentarlo en un tribunal", manifestó en diálogo con el canal A24 Manuela Ponz (28), quien fue atacada sexualmente la madrugada del 19 de abril del 2015 cuando viajaba a bordo del taxi Chevrolet Spin de Escobar Ayllón tras salir de un bar del barrio de Colegiales.

Al respecto, Manuela afirmó que "le da fiaca" poner en pausa su vida para afrontar un litigio judicial, aunque señaló estar "lista hace ocho años" para que llegue ese momento.

"Yo sané. Es posible cerrar un episodio así y seguir adelante. Hay que hacer un trabajo muy grande y estar entrenada. Si tenés una red de contención es más fácil. También influye si el Estado también te acompaña, pero no fue mi caso", contó la joven.

Por otro lado, Manuela indicó que el hecho de que Escobar Ayllón vaya a la cárcel "no va a reparar su daño" y apuntó contra la Justicia por las demoras que tuvo la investigación.

"Con esto se termina un ciclo que no tiene que ver con el tipo que me violó, sino con la Justicia en sí. El acceso a la justicia es algo integral, que pueda tener cara a cara al tipo que me violó y que él responda ante la justicia. Yo estuve ocho años respondiendo ante la Justicia y los medios como si yo hubiese sido la que hizo algo mal. Todo para que la causa no se muera en los tribunales. Eso te hace pensar que le justicia es una mierda", opinó la joven, quien se desempeña actualmente como abogada penalista.

En ese sentido, Manuela continuó: "Creo que la Justicia dice que evolucionó y sigue siendo igual. Hay mucha gente valiosa en la justicia que hace mucho por cambiar, pero sigue habiendo altos mandos que son dinosaurios, Y hasta que no cambiemos el sistema judicial vamos a tener que seguir lidiando con los jueces que absuelven (en el caso de) Lucía Pérez. No soy de la idea de tirar a los viejos por la ventana, pero en el caso de la Justicia espero que se mueran pronto".

Además, Ponz le deseó a su victimario que "pueda recapacitar en la cárcel y entender que eso no se hace".

"No se le puede arruinar así la vida a una piba de 20 años. Hay mucha misericordia en mi corazón. Yo creo que no es algo que me hizo a mí puntualmente. Cuando una persona viola genera mucho dolor. No solamente en la víctima, sino en las familias. La de la víctima y en la suya. Sé que él tiene hijas. Ahora pienso en ellas y ojalá ellas lo puedan perdonar", añadió

Sobre el momento en que supo de la detención del agresor, Ponz dijo al canal C5N: "Me avisó ayer por la tarde Mercedes La Gioiosa, secretaria de Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Recibí la noticia con mucha alegría. Hoy amanecí con otra energía, creyendo que el mundo puede ser un poco más justo. Tengo muchas ganas de meterme en la causa, pero ahora estoy embarazada de seis meses. Tengo que cuidarme mucho y preservarme. Las ganas están, vamos a ver si el cuerpo lo permite".

"Fueron años muy complejos. Me pude apoyar en otras, que me acompañaron y me levantaron. Somos muchísimas mujeres que esperamos este día casi tanto como yo y que lo sienten como una victoria personal. Me di cuenta de que esto me pasó porque era mi culpa. Me pasó porque me crucé con un violador, nada más que eso", reflexionó Ponz, quien escribió y publicó en 2022 el libro "La mala víctima" en el cual cuestiona "el estándar de lo que es ser una buena víctima que propone el sistema patriarcal".

Por su parte, Escobar Ayllón arribó cerca de las 3 de la madrugada al aeropuerto internacional Ministro Pistarini de Ezeiza procedente de Bolivia, donde ayer por la tarde fue detenido en inmediaciones del Mercado de Ciudad Satélite, de la provincia de Pedro Domingo Murillo, en el departamento de La Paz, por agentes del Centro de Investigación Policial de Bolivia.

El hombre llegó escoltado por efectivos del Departamento Inteligencia Contra el Crimen Organizado y de Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y quedó alojado en la Alcaldía de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que está ubicada en la calle Madariaga al 6900, del barrio porteño de Villa Lugano.

El acusado, quien estaba primero en la lista de prófugos más buscados por la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI), será indagado en las próximas horas por el juez en lo Criminal y Correccional 2, Manuel Gorostiaga, y el fiscal Eduardo Cubría.

Voceros de la fuerza y judiciales informaron a Télam que, a partir de la información brindada por los pesquisas de la PFA, los detectives de la policía boliviana se habían constituido en la Zona Tembladerani, en Bolivia, en búsqueda de Escobar Ayllón, imputado del delito de "abuso sexual agravado por el acceso carnal".

En ese marco, observaron que los padres del fugitivo salieron de su domicilio con dirección a El Alto, donde posteriormente tomaron contacto con un hombre de características y rasgos fisonómicos similares al prófugo, por quien el Ministerio de Seguridad ofrecía 5.000.000 de recompensa para quien aportara datos sobre su paradero.

A raíz de ello, los agentes procedieron a identificar al sospechoso y finalmente lograron su detención.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron a Télam que, en Bolivia, el prófugo también trabajaba como taxista, el mismo oficio que realizaba cuando fue denunciado por el abuso sexual de Colegiales.

El juez Gorostiaga había emitido un pedido de captura internacional de "código rojo" para el sospechoso, tan solo cinco días después del abuso sexual de Manuela Ponz.

El hecho ocurrió el domingo 19 de abril de 2015 durante la madrugada, cuando la joven salió de un bar de Colegiales y fue abordada en la esquina de avenida Federico Lacroze y Olleros por un taxista que le ofreció llevarla hasta su casa. A las pocas cuadras, Manuela se quedó dormida y fue abusada sexualmente por el conductor.

Tras el hecho, la Justicia detuvo a un taxista como supuesto autor de la violación, pero horas después fue liberado por orden del juez de instrucción Gorostiaga, a cargo de la causa, tras una diligencia en la que la víctima no lo reconoció.

Luego, la denunciante participó de una rueda de reconocimiento fotográfica ante el fiscal Cubría, en la que reconoció a Escobar Ayllón como el presunto abusador.

(Télam)