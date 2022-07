(Por Emmanuel Dalbessio) "Solo quiero que el juicio pase rápido y que mi papá pueda descansar en paz", pidió hoy Jacqueline Guzzardi, la hija de Cristian Maximiliano Díaz, el hombre asesinado en el barrio porteño de Villa Lugano por su vecino y exlíder de la banda de rock Viejas Locas, Cristian "Pity" Álvarez, a dos días de cumplirse el cuarto aniversario del crimen y luego de que un tribunal dispuso la fecha de inicio del debate oral.

La joven de 19 años dijo en diálogo con Télam que este nuevo aniversario del asesinato de su padre lo afronta "más tranquila" y que solo le presta atención al comienzo del juicio, pactado para el 22 de febrero próximo y ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 29.

"Todavía no me puse a pensar que pasaría en el juicio y tampoco en qué lo voy a ver (en referencia a "Pity"). Solo quiero que pase rápido y que mi papá pueda descansar en paz de una vez", aseguró Jacqueline y agregó: "La gente me escribe diciéndome que me apoyan y que la va a pagar por lo que hizo. Recibir ese cariño es algo lindo."

La hija de Díaz había dicho en una primera entrevista con Télam que desde que el exlíder de Viejas Locas asesinó a su padre no podría escuchar "ni una canción" del músico.

"No puedo escucharlo desde que mató a mi papá. No puedo escuchar ni siquiera su nombre ni una canción de él porque me mareo y me empiezo a sentir mal. Me da pánico de solo verlo", señaló Jacqueline el año pasado.

Por último, la joven volvió a recordar la última vez que vio y habló con su padre, que fue el mismo día en que, horas después, recibió cuatro disparos por parte del músico.

"Me había traído unas cosas. Lo saludé como un día más sin pensar que iba a ser el último. Le di un beso y me dijo ´cuidate má y portate bien, no hagas lío´", rememoró.

En tanto, el pasado 27 de junio pasado, el TOC 29, compuesto por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Daniel Navarro y Juan María Ramos Padilla, dispuso que "Pity" permanezca preso en un domicilio hasta el debate oral, ya que actualmente vivía en lo de su madre y concurría dos veces por semana a un centro terapéutico de la localidad bonaerense de Castelar donde realizaba un tratamiento psiquiátrico.

El músico asentó un domicilio en el barrio Piedra Buena de Villa Lugano, donde vive con su madre, y que está ubicado a unas 70 cuadras del barrio Samoré, donde el 12 de julio de 2018 asesinó de cuatro disparos a Díaz, y en el cual sigue viviendo la hija de la víctima.

Fuentes judiciales informaron a Télam que los jueces Goerner y Navarro coincidieron en que la fecha del inicio del debate oral sea el 22 de febrero del año que viene y que se extienda por otras cinco jornadas (23 de febrero, 1, 6, 8 y 13 de marzo).

En abril de 2021, el mismo tribunal había rechazado el pedido de sobreseimiento de Álvarez (50) y suspendido el debate oral, al considerar que no se encontraba en condiciones psíquicas de afrontar dicho proceso, por lo que se ordenó un tratamiento psiquiátrico que se realizaba en un centro terapéutico.

Por su parte, el pasado 15 de junio, el fiscal Sandro Abraldes solicitó al TOC que se reanude el proceso penal y que sean supervisados los tratamientos a los que el imputado se somete para mejorar su condición de salud, como la asistencia en un centro de día al que deberá asistir a diario.

En su resolución, el juez Goerner sostuvo que "el imputado se encuentra en condiciones de afrontar el proceso y, en consecuencia, corresponde reanudar el trámite de las presentes actuaciones".

"En definitiva, puedo concluir que, a la fecha, las facultades mentales de Álvarez Congiu se encuentran estabilizadas, como también que entiende el alcance y consecuencias del proceso penal seguido en su contra", aseguró el magistrado.

A su vez, se solicitó que "Pity" realice un tratamiento interdisciplinario bajo la modalidad "hospital de día" para tratar su "trastorno de la personalidad asociado al consumo problemático de sustancias psicoactivas de más de 30 años de evolución".

También se dispuso que Álvarez aguarde el debate oral en su domicilio bajo el control de una tobillera electrónica y se ordenó la entrega de un botón antipánico a la madre del músico.

Mientras que en mayo último, el exintegrante de Intoxicados reapareció con una banda tocando uno de sus temas en un video difundido a través de las redes sociales.

El hecho por el que el excantante, guitarrista y compositor está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018 frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano.

De acuerdo con los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Díaz, alias "Gringo", un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.

Según la acusación, esa discusión fue porque la víctima le recriminó a "Pity" andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila.

Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle a "Pity", momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.

Poco después, Álvarez abordó con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla, tras lo cual, ambos fueron al local bailable "Pinar de Rocha" de Ramos Mejía.

Álvarez estuvo casi un día prófugo hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo". (Télam)