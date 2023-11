El juicio oral por el crimen de Marianela Rago Zapata, la joven hallada degollada y con 23 apuñaladas en junio de 2010 en el departamento del barrio porteño de Balvanera que alquilaba, continuará hoy con las declaraciones del médico forense que realizó la autopsia, un perito de parte y un criminólogo, informaron fuentes judiciales.

La segunda audiencia del juicio oral que juzga a la expareja de la víctima, Francisco Amador (36), comenzará a las 10 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29, ubicada en la calle Paraguay 1536, en el barrio porteño de Recoleta.

Según indicaron fuentes judiciales a Télam, durante la jornada declararán como testigos el médico forense Héctor Di Salvo, quien realizó la operación de autopsia de Marianela.

Di Salvo es tanatólogo perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quien realizó distintas autopsias como la del fiscal Alberto Nisman, entre otras.

Además de Di Salvo, también darán testimonio ante los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner el médico legista de parte Juan José Fenoglio y el criminólogo Raúl Torre.

Previo a una nueva audiencia, la familia de la joven hallada degollada y con 23 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Balvanera en junio de 2010, hizo pública una carta en la que reiteró su pedido de justicia.

"Detallar en estas líneas cómo fueron estos años para nuestra familia es desgarrador, tristísimo e inexplicable. Para nosotros, los padres, es antinatural sepultar a nuestros hijos, no hay lógica, ni razón alguna para esto. No tiene nombre", señalaron en la misiva, a la que tuvo acceso Télam.

Por su parte, su hermano Matías escribió: "Me cuesta mucho recordarte con felicidad, sin que se me caiga una lágrima al pronunciar tu nombre. Me entristece cada vez que pienso en vos, porque el tiempo no cura nada, solo nos enseña a vivir con el dolor de que ya no estás con nosotros".

"Hoy, lo único que nos queda es ser fuertes, es la única alternativa para mantenernos de pie, y seguir luchando para que haya justicia, porque esa fue nuestra promesa", afirmó.

La familia adelantó que esperan que el veredicto y posible sentencia sea en diciembre próximo, por lo que señalaron que aguardan esa fecha "con la esperanza haya justicia".

"Tenemos que lograr que quien ha traído tanto dolor a nuestras vidas y ha hecho tanto daño a Marianela pague y sea condenado. También por las demás mujeres que han sufrido acoso, abuso, golpes y otros tipos de violencias, que esto no quede impune", finalizó la carta firmada por la familia de Marianela.

En tanto, fuentes judiciales confirmaron a Télam que el TOC 29 tiene previsto que el lunes 27 de noviembre sea la primera jornada de alegatos a cargo del fiscal de juicio Sandro Abraldes y de la querella, integrada por los letrados Esteban Galli y María de la Paz Herrera, del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delito de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Pablo Rovatti.

Por el crimen de Marianela, asesinada el 27 de junio de 2010 y hallada un día después degollada y con 23 puñaladas en su departamento del barrio porteño de Balvanera, se está juzgado a su expareja, quien durante la etapa de instrucción de la causa -entre 2013 y 2018- fue sobreseído en cinco oportunidades, pero vuelto a procesar hasta llegar al juicio.

Amador llegó al debate en libertad y acusado de "homicidio simple" -con pena de 8 a 25 años de prisión-, ya que la figura del "femicidio" que se castiga con prisión perpetua, recién se incorporó al Código Penal a partir de 2013.

En la primera audiencia, Amador, quien conoció a la víctima cuando era preceptor de su colegio en la localidad fueguina de Río Grande, aceptó responder preguntas de las partes y negó su responsabilidad del hecho ante los jueces Hugo Navarro, Juan María Ramos Padilla y Rodolfo Goerner.

Marianela fue hallada asesinada el 28 de junio de 2010, cuando su hermano Matías fue a ver qué pasaba en el departamento 7mo. "A" que la chica alquilaba en la calle Tucumán 2080.

La estudiante yacía en el piso del living y, según la autopsia, murió degollada y quien la asesinó le aplicó además 23 puñaladas con una cuchilla que desapareció del cajón de la cocina de la casa. (Télam)