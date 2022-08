La madre de Micaela Fernández, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida en 2013 en el partido bonaerense de Tigre, expresó en una manifestación realizada en ese año que fue amenazada por personal policial y que “no tenía miedo de morir”.

“Si quieren matarme, mátenme. Yo no les tengo miedo. Ya con lo que hicieron…”, dijo Nancy Fernández, en la primera manifestación para reclamar justicia por el fallecimiento de su hija y que tuvo lugar 12 meses antes de ser encontrada sin vida en su vivienda con síntomas de haber sufrido una broncoaspiraración.

En dicho discurso, que fue registrado por la Comunidad Indígena de Punta Querandí, la mujer relató cuando fue a la comisaría 6ta de El Talar para denunciar que su hija estaba desaparecida y fue agredida por varios policías que la discriminaron.

“Me agarraron del brazo y me llevaron a un cuarto oscuro. Me dieron una paliza entre 5. Después me dijeron que no abra más la boca. Me dijeron que me calle y que era una india de mierda”, recordó frente a un grupo de 50 personas que habían concurrido a la marcha.

Además, apuntó contra el fiscal que realizó la instrucción de la causa, el fiscal Diego Molina Pico, quien consideró la muerte de Micaela como un “suicidio”.

“Que Molina Pico nos dé la cara. El fiscal no sirve. Hay que sacarlo. Sabemos que está involucrado con Cenizo y esta gente. Queremos justicia por mi hija”, exclamó Nancy. (Télam)