"Fue una desgracia que me marcó para siempre. Nos dejó devastados. Nos condenó a perpetua", dijo la madre de Germán Chávez Torrez, el cajero del Banco Nación asesinado en un robo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova hace dos años, al asegurar que "sentencien a quien sentencien es lo mismo" ya que nadie les va a reparar la vida.

Trinidad Torres vive junto a su marido en una vivienda de Ituzaingó, la misma que compartían con su único hijo, asesinado el 31 de enero de 2020, hecho por el que a mediados de este año irán a juicio seis acusados, mientras que otros cuatro, entre ellos el señalado autor de los disparos, se encuentran prófugos.

De su hijo le quedaron solo cosas materiales y un perro, que asegura que también estuvo deprimido tras la muerte de su dueño.

Trinidad dijo a Télam que junto a su marido "no aceptan" lo que pasó con Germán y que cree que el prófugo Alberto Manuel Freijo, más conocido como "Aceite" o "Aceituna", puede estar "protegido".

"Estoy totalmente convencida que no se encuentra lo que no se busca", agregó la mujer, quien sobre Freijo dijo: "Él tiene la suerte de poder abrazar a sus hijos, lo que nosotros ya no".

La familia Chávez Torres, representada por el abogado Hernán Vega, es querellante en la causa y cuenta con el apoyo del gremio de La Bancaria.

"A dos años del brutal asesinato de nuestro compañero Mario Germán Chávez Torres de la sucursal de Isidro Casanova, acompañamos a sus familiares y a sus seres queridos en este doloroso momento", dice un flyer de esa gremial que lleva la foto de la víctima y en el que se reclama Justicia y se convoca a realizar un minuto de silencio en su memoria en todas las sedes bancarias del país en su memoria.

"Exigimos que los detenidos sean condenados y reclamamos la aparición del prófugo, quien fuera el autor material del crimen", añade la publicación.

Trinidad va cada miércoles al cementerio a dejar una rosa en la tumba de su hijo, porque siempre le decía que para ella era su "Sandro".

"Lo que me recibe es un mármol helado", dijo la mujer, a días de cumplirse el segundo aniversario del asesinato.

A punto de recibirse de contador público y estudiante de Ingeniería Industrial, Chávez Torres hacía una década que trabajaba en el Banco Nación, lugar donde fue cambiando de sucursales para poder realizar lo que más le gustaba: viajar.

"Era un loco de viajar y trabajar. A mi hijo le inculcamos que haga lo que sentía, y quiso viajar. Fue a Islandia y Marruecos, y el norte argentino lo conocía todo", recordó su madre.

Además, formaba parte del equipo de fútbol virtual del Club Atlético Independiente.

"Necesito olerlo, ahí es donde me mata", sostuvo con la voz quebrada Trinidad, y agregó que una de las cosas que más le duele es que nunca sentirá lo que es ser "una abuela para su nieto".

"Me quedó el alma vacía. La familia que soñé la tuve 31 años y ahora estoy vacía", finalizó. (Télam)