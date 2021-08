El abogado Matías Morla aseguró hoy que a las hijas mayores del fallecido Diego Armando Maradona "solo les importa" las marcas vinculadas al astro mundial, las cuales desde el viernes último a raíz de un fallo judicial continúan siendo explotadas por el letrado y su firma Sattvica SA, por lo que consideró irónicamente que por esa decisión de la Justicia ellas deben estar "sin dormir".

"El plan es la marca y a ellas (a Dalma y Gianinna) les importa solo eso, por eso la noticia del viernes la deben haber dejado sin dormir", dijo el abogado en una entrevista con el canal IP.

Es que las medidas cautelares que una jueza había impuesto contra Morla y su firma Sattvica SA para que deje de explotar las marcas vinculadas al fallecido Diego Armando Maradona, fue revocada el viernes último por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

"Lo que tengo para decir es que yo voy a respetar la voluntad de Maradona y si hace falta que me cuelguen de la plaza por respetar esa voluntad lo van a tener que hacer y me muero con gusto para irme con mi amigo. La marca y los deseos de Diego se los voy a respetar mientras viva y respire", afirmó.

El letrado explicó que "la marca Maradona" fue inscripta en 24 países y, para ello, Diego dio su "consentimiento expreso" porque "con esto quería que sus hermanas vivan bien".

"Me dejó ese deber de cumplimiento porque era la persona en quien confiaba", sostuvo Morla, y añadió: "Lo de Dalma y Gianinna no es conmigo, es con Diego. El propio padre les quitó el testamento, las acusó de encubrir el robo de la madre, él hizo una auditoría y detectó falta de su patrimonio, ahí me contrata a mí hace ocho años. La persona que está inhibida en cuatro causas penales no soy yo, es Claudia Villafañe".

En tanto, Morla se refirió a la causa judicial que investiga la muerte del "10" y dijo que su "corazón estaba el doble de grande", por lo que hay que "evaluar quién fue el responsable de no haberle cuidado el corazón".

"Creo que ahora la Justicia actuó bien e hizo una foto de los posibles culpables, después un Tribunal Oral determinará cómo fue", señaló.

Para el abogado, "hay cosas raras" y ejemplificó con que "Medidom que era la empresa de internación domiciliaria no se podía hablar con los médicos Agustina Cosachov y Leopoldo Luque", imputados por "homicidio simple con dolo eventual".

Morla indicó que a Luque lo conoció en Miami cuando declaró "en la causa Villafañe", aunque aclaró que él solo presentó al psicólogo Carlos Díaz, otro de los acusados.

"Acá hay una justicia que está actuando y después hay un tema mediático que lo que pasa en los medios no pasa en la realidad", expresó.

Según Morla, "Gianinna se cansó de decir que ella tiene un audio mío en el cual le ofrecía plata para trabajar con el padre y eso es mentira porque es mentirosa".

Para el abogado, las hijas lo "abandonaron totalmente" y dijo que "Dalma no lo fue a ver nunca y en ocho navidades no lo llamaron por teléfono". (Télam)