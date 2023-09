El abogado que representa a la familia de Gabriela Pérez, asesinada el sábado último cuando participaba de un acto sindical dentro de un club en la ciudad de Córdoba, calificó al hecho como "un crimen mafioso", luego de que la autopsia determinó que el balazo que le provocó la muerte fue disparado desde la calle.

Los médicos forenses lograron recuperar el proyectil que estaba alojado en el cadáver de Pérez (24), quien cayó desplomada al recibir uno de los al menos 10 disparos que accionó una persona desde afuera del club Yapeyú, en el barrio homónimo, cuando estaban reunidos integrantes del Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (Soelsac), en una convocatoria encabezada por el titular Sergio Fittipaldi.

La fiscal Marías Silvana Fernández se reunió hoy con familiares de la víctima, y les informó sobre los avances de la investigación en torno a la identificación del autor material y de los probables ideólogos del hecho.

Tras el encuentro, Dalma Herrera, una de las hermanas de Pérez, se mostró satisfecha con el trabajo de los investigadores y afirmó: "Me voy mucho más tranquila".

En tanto, el abogado Carlos Nayi, representante de la familia de Pérez, destacó en rueda de prensa que, a su criterio, se trató de "un crimen mafioso", pero destacó la labor de los pesquisas.

“Estamos frente a un crimen mafioso, hubo intencionalidad, estamos hablando de una disputa”, explicó el letrado, quien aseguró que existen "cámaras que han captado material sumamente valioso", tras lo cual sugirió que la Unidad Judicial de Homicidios está encaminada en la realización de procedimientos para la detención de los sospechosos.

"Fue una reunión altamente productiva, con la fiscal en persona, su secretario y el equipo del círculo rojo de investigadores, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se están investigando. Cauto optimismo, vamos por muy buen camino, y quiero decir que la fiscal no descarta ninguna hipótesis”, destacó el letrado.

Nayi agregó que la pesquisa está "muy bien encaminada” y destacó: “Hay algo para despejar las dudas a toda la sociedad: desde el primer momento, el mismo día 9 con todo el equipo ha estado en persona, recopiló todas las evidencias hasta la 1.30 de la mañana, todo está preservado”.

En tanto, la madre de la víctima, Liliana, se lamentó por lo sucedido y sostuvo: "No entiendo por qué me están pasando todas estas cosas, si yo trato siempre de ayudar a la gente; nunca he sido mala y no lo voy a ser por más que me pasen estas cosas feas".

"Quiero justicia para mi hija, mi familia y su hijita, que se quedó sin mamá", reclamó la mujer en declaraciones radiales.

La principal hipótesis de los investigadores apunta a un crimen vinculado a una disputa sindical, y hasta el titular de Soelsac, Fittipaldi, se presentó como querellante en la causa y pidió que se vuelva a investigar la denuncia de amenazas contra Franco Saillén, titular del Surrbac (sindicato de recolectores de residuos).

La fiscal Fernández, en su línea investigativa, solicitó una serie de medidas procesales para tratar de identificar a los responsables de los disparos y a la vez si el ataque está vinculado a un conflicto entre ambos gremios por la pertenencia de sus afiliados, ya que un sector del Surrbac tiene representantes para competir por la conducción del Soelsac.

Saillen, mediante un video y declaraciones a los medios locales ayer, respondió a las acusaciones y afirmó que lo sucedido fue "armado" por el Soelsac o por "algún problema entre facciones" de ese gremio.

"Nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Que Fittipaldi hable y diga la verdad. Es llamativo que esto suceda a cuatro días de las elecciones" del Soelsac, apuntó Saillen. (Télam)