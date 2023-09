Un hombre de 50 años resultó herido de dos culatazos en la cabeza y fue arrojado al suelo al intentar resistirse a un asalto frente a la casa de su madre, en el barrio porteño de Núñez, por parte de un delincuente armado que no pudo concretar el robo y que en la fuga perdió su propio teléfono celular, por lo que entonces los investigadores intentaban desbloquear el dispositivo para identificar al asaltante, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho, que trascendió hoy, ocurrió el pasado lunes por la noche en la esquina de Cuba y Vedia, a una cuadra de avenida General Paz, en dicho barrio de la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, a donde la víctima, identificada como Marco Ortolán (50), había acudido a visitar a su madre.

De acuerdo a lo informado y lo captado por la cámara de seguridad de la vivienda de la madre de Ortolán, el hombre se encontraba dentro de su camioneta Renault Captur estacionada en la calle, cuando un joven con una gorra en su cabeza pasó a pie y mirando el vehículo.

Cuando el hombre abrió la puerta de su rodado para descender del mismo, fue abordado por el sospechoso con fines de robo, quien lo amenazó con un arma de fuego y le exigió sus pertenencias.

Ortolán se resistió al asalto y se trabó en lucha con el delincuente, que luego le dio dos culatazos en la cabeza y luego lo empujó, para finalmente escapar a la carrera sin haber logrado sustraer algún elemento de valor de la víctima.

En diálogo con Télam, el hombre manifestó que cometió “el error” de haber estacionado y quedarse a “mensajear adentro del auto”, y que “en ese interín” el ladrón pasó caminando, lo observó y llegó a la esquina.

“Cuando abro la puerta se me abalanza. Lo primero que me dice es, con la cara casi tapada, ´metete adentro, metete adentro´. Yo reacciono por naturaleza humana, como alguien que quiere defender su vida, y lo logro empujar. Ahí empezamos a friccionar y con toda la adrenalina encima, me escabullo hacia atrás y al ver que ya no me podía controlar me da dos culatazos certeros en la cabeza”, relató el hombre.

Según las fuentes, al momento de la huida al delincuente se le cayó su celular, que fue tomado por Ortolán y entregado a las autoridades luego de realizar la denuncia correspondiente al día siguiente en la Comisaría 13B de la Policía de la Ciudad.

El hombre aseguró que el asaltante tenía gorra y capucha colocadas, además de un barbijo, por lo que se dificultaría reconocerlo, y agregó que distintas cámaras de seguridad captaron como el sospechoso merodeaba en las manzanas cercanas al lugar del hecho, desde unas dos horas antes.

“El tipo hizo una inteligencia en el barrio, siempre con la cara tapada. Estoy en contacto con la fiscalía, me avisaron que van a proceder a abrir el celular del delincuente para tratar de agarrarlo", expresó Ortolán.

Por último, se refirió a su estado de salud: “Tengo los golpes en la cabeza y un golpe fuerte en la rodilla, que me preocupan porque ya tengo 50 años”. (Télam)