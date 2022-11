El Tribunal Oral Criminal (TOC) 7 que iba a dar a conocer hoy la sentencia contra dos delincuentes por el crimen de un policía y un barrendero en medio de un robo en un colectivo de la línea 100, ocurrido en octubre de 2020, postergó el mismo para el próximo 7 de diciembre

Por el doble crimen, Diego Gastón Guida, de 40 años, y Cristian Ramón Vivas, de 43, fueron juzgados por el delito de "doble homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego y criminis causae -matar para lograr la impunidad- y por haber sido perpetrado contra un oficial de la ley (en uno de los casos)". Las víctimas del robo fueron el barrendero Juan Roberto Bonifacio, de 43 años, y el agente de la Policía Federal Argentina, Esteban Lagos, de 28, quienes estaban en el colectivo al momento del hecho. Este miércoles estaba previsto que el TOC 7, integrado por los jueces Gustavo Alterini, Gabriel Vega y Gustavo Rofrano, diera a conocer el veredicto, pero el mismo se postergó para el próximo miércoles 7 de diciembre

"Como declaré la primera vez, yo no tengo nada que ver con esto. No tengo nada más que decir. Yo sé por dentro que no tengo nada que ver", dijo Vivas ante el Tribunal mediante una audiencia realizada por Zoom desde el penal porteño de Villa Devoto, donde permanece alojado. En los alegatos, el fiscal Oscar Ciruzzi solicitó que los imputados sean condenados a la pena de prisión perpetua por el doble crimen. "No tengo ninguna duda respecto de que Guida y Vivas ascendieron al colectivo con el designio de realizar un robo hacia los pasajeros, ambos sabían que Guida iba armado y deben responder por todo lo que pasó con ese arma de fuego", sostuvo el fiscal en el alegato. El hecho sucedió el lunes 19 de octubre de 2020 por la noche, en pleno confinamiento por el Covid-19, cuando dos delincuentes se subieron al interno 4.845 de la línea 100 que circulaba por la calle Vieytes, en Barracas. Allí, uno de ellos se fue para el fondo y el otro se quedó en la parte delantera del colectivo y fue este último quién anunció a los pasajeros que se trataba de un robo cuando tomó de "escudo humano" a un joven de 29 años: "¡Bueno, están todos regalados!". Al notificar que lo sucedía el agente Lagos, que estaba con el chaleco antibalas puesto, dio voz de alto pero aun así empezó la lluvia de balas. El joven recibió cuatro disparos: uno en el cuello, otro en el pecho, en un brazo y el cuarto en una pierna. Mientras que Bonifacio recibió solo un disparo en la espalda, otros dos pasajeros, de 30 y 34 años, resultaron heridos y después de robarle el arma reglamentaria a Lagos los delincuentes se escaparon. Uno de los ladrones tenía antecedentes penales y había salido de la cárcel hacia tan solo 20 días antes de cometer el doble homicidio. En ese momento, la Cámara que lo excarceló había fijado una fianza de 10 mil pesos.