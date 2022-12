La mujer de 27 años acusada del crimen de su supuesto acosador sexual, a quien apuñaló antes de confesar el hecho en un video y de subirlo a las redes sociales, se negó a declarar ante la justicia, confirmaron hoy fuentes del juzgado de Tierra del Fuego donde se investiga lo sucedido.

Florencia Eliana Mancilla está detenida desde el último domingo, cuando se grabó con las manos manchadas de sangre y explicó que había matado a Alexis Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años que, según dijo, la acosaba sexualmente, y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

Mancilla fue llamada a prestar declaración indagatoria ante la jueza de instrucción 3 de la ciudad de Río Grande, Cecilia Cataldo, y en ese acto optó por no dar su versión de los hechos, explicaron los voceros judiciales consultados.

La mujer fue aconsejada para ello por su defensor público Alejandro Naccarato, quien considera que aún quedan pruebas pendientes y, por eso, no se descarta que la acusada pida declarar en las próximas semanas.

Además, Mancilla fue sometida ayer a una pericia psiquiátrica a cargo del perito judicial Mariano Ripolli y su defensa solicitó formalmente la excarcelación, una medida que ahora deberá resolver la jueza Cataldo.

Mientras tanto, el juzgado también dispuso otra serie de medidas probatorias -la mayoría pericias y declaraciones testimoniales- que se cumplirán en las próximas horas.

Las fuentes precisaron que la mujer fue formalmente acusada por la fiscal Laura Urquiza del delito de “homicidio simple”, al tiempo que la familia del hombre asesinado solicitó constituirse como parte querellante en el proceso.

Los investigadores deben reconstruir lo sucedido el 18 de diciembre, cuando Mancilla acudió a la vivienda de Baciocchi, ubicada en la calle Punta Popper 363 del barrio Chacra XIII de Río Grande, discutió con él y, según contó luego en un viedo, lo mató a puñaladas.

“Hace un tiempo que me amenazaba. Decía que yo era de él, que él era mi dueño. Y no paraba. Así que hoy le dije que lo iba a ver. Vine a su casa y le dije lo mal que me sentía, todo el tiempo. Traté de ser sincera. Le avisé que lo quería matar porque no me dejaba tranquila y soñaba muchas cosas”, explicó la mujer en el video que subió después a las redes sociales.

Allí admitió: "Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces, porque se movía mucho, todo el tiempo se movía. No me dejaba hacer algo limpio para que no sufriera. En realidad quería que sufriera pero mi intención no era quitarle la vida, sino asustarlo tanto como para que no se pudiera meter nunca más conmigo”, agregó la joven mientras esperaba la llegada de la Policía y en evidente estado de shock.

Al parecer, Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad sureña, cuando la joven tenía 14 años, y se investiga si en ese momento comenzó una historia de acoso y abuso sexual.

La Justicia ya dispuso un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes de llamados y mensajes que denuncia la acusada del crimen.

También están siendo recopilados los posteos de Mancilla en las redes sociales, sobre todo uno realizado una semana antes del homicidio, donde la mujer hace referencia a la situación de acoso, sin que ello derivara en la intervención ninguna institución estatal. (Télam)