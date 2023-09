Dos jóvenes fueron salvajemente golpeados por dos hombres en el barrio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mar del Plata y uno de ellos, un adolescente de 17 años, debió ser internado por las lesiones sufridas. Según informó La Capital, el hecho ocurrió el pasado domingo en Beruti y 186, pero trascendió en las últimas horas a través de la denuncia de los familiares de la víctima y el mismo quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona. El abogado del adolescente, Pablo Carmona, expresó en diálogo con el medio marplatense que el caso es investigado por personal de la comisaría sexta, a la vez que indicó que tanto para él como para los familiares de los heridos, uno de los dos agresores es un remisero, aunque no conocen su identidad. Todo comenzó el domingo a las 6.30, cuando los dos jóvenes esperaban a unos amigos en el cruce de las mencionadas calles y, en determinado momento, según consta en las imágenes fílmicas recabadas, un hombre descendió de un automóvil Peugeot 307 y comenzó a golpear con un palo a uno de ellos. En tanto, otro sujeto se bajó de su vehículo que pertenecería a la empresa Remicoop y, casi sin mediar palabra y conforme a lo que se observa en uno de los videos, se colocó un objeto en una mano que podría haber sido una especie de manopla y atacó al menor. Momentos después, ambos hombres escaparon, mientras que las víctimas fueron socorridas y se comprobó que uno de los jóvenes presentaba un golpe en la cabeza -por el que tuvieron que hacerle una sutura de dos puntos-, y el otro -el adolescente- había sufrido la pérdida de varias piezas dentarias. Este último, quien fue atacado por el supuesto remisero, fue el que peor cuadro de salud experimentó y debió permanecer unas horas internado: primero en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y, posteriormente, en la Clínica Belgrano. Una vez que recibió el alta, junto a su familia se asesoró legalmente y, por consejo del abogado Carmona, denunció lo ocurrido en la comisaría sexta. De acuerdo a su versión, antes de agredir a su amigo -que no formalizó denuncia- el primero de los hombres le recriminó que, poco antes, ambos le habían robado, pero el joven explicó que el sujeto los había confundido con otras personas y, mientras se producía ese hecho, arribó al sitio el remisero para golpearlo a él. El abogado Carmona se presentó ante el Juzgado de Garantías Nº 1 como particular damnificado y entregó los videos tomados por las cámaras de seguridad de distintos inmuebles del barrio, entre los que se encuentran un supermercado y una panadería. El caso recayó en la fiscalía de Romina Díaz, quien no dio a conocer ningún tipo de información, por lo cual se desconoce aún si los agresores están identificados. SOC/KDV NA