Un joven murió cuando volcó el vehículo robado en el que se trasladaba a alta velocidad por un barrio periférico de la ciudad de Trelew, Chubut, informaron fuentes policiales.

El segundo jefe de la Unidad Regional Trelew de la policía del Chubut, Gabriel Araujo, explicó a Télam que el accidente se produjo esta madrugada sobre la calle Oris de Roa, entre Centenario y Diana Spencer, done volcó el auto robado en el que presumiblemente trataba de escapar un joven, que aún no fue identificado y que se presume era menor de edad, ya que no portaba ninguna documentación.

Inicialmente, los pesquisas acudieron al lugar para actuar solamente ante un accidente de tránsito, aunque luego de estableció que el vehículo Fiat Punto volcado había sido robado en un barrio cercano aparentemente por el mismo joven que murió cuando transitaba a alta velocidad para escapar.

"La zona no está asfaltada, es un camino de ripio y todo indica que el vehículo iba a alta velocidad", explicó Araujo.

Fuentes del cuartel de bomberos voluntarios que actuó en el lugar agregaron que el auto dio varios tumbos y que el joven salió despedido del habitáculo ya que no llevaba colocado el cinturón de seguridad. (Télam)