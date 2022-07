Dos policías sufrieron heridas de diversa consideración hoy tras una persecución, choque y tiroteo en el ramal Campana de la Autopista Panamericana, a la altura de Henry Ford, luego de que dos delincuentes entraran a robar a una casa de la localidad de Don Torcuato y secuestraran al propietario.

A raíz del accidente producido tras la persecución, se generaron grandes demoras en la zona. El hecho se registró alrededor de las 5:30 de este martes en el kilómetro 32,5 sentido a la Ciudad de Buenos Aires, y todo se inició cuando dos ladrones ingresaron a una casa ubicada en Reynoso al 600 de Don Torcuato, redujeron a los integrantes de una familia y se apoderaron de todo lo que encontraron de valor.

Momentos después, los delincuentes se escaparon del lugar llevándose al dueño de la vivienda como rehén en su auto, que luego fue liberado sano y salvo a las pocas cuadras de la casa. Según se informó, la situación fue vista por efectivos policiales que patrullaban la zona, quienes, al advertir lo que había ocurrido, comenzaron a perseguir al vehículo que intentó darse a la fuga por la Panamericana.

En tanto, en medio de la persecución se produjo un tiroteo y posteriormente un choque, tras lo cual fueron detenidos dos hombres, de 24 y 31 años, mientras que, según trascendió, la novia de uno de los delincuentes habría intentado rescatarlos y también fue apresada.

En diálogo con la prensa, Gustavo, la víctima del robo y secuestro, comentó: "La Policía llegó cuando todavía estábamos adentro y después se confirmó que, una vez que me llevaron, mi mujer llamó". El hombre contó que él cree que fue un robo al voleo y reveló: "Los delincuentes no estaban buscando algo en especial porque no tenemos nada".

Además manifestó que los uniformados lograron dar con el vehículo robado por su celular que tiene rastro satelital.

Es el segundo caso que ocurre en menos de una semana luego que el pasado viernes tres personas fallecieron, mientras otra sufrió heridas de gravedad, tras chocar el vehículo en el que viajaban contra un camión que se encontraba estacionado a la altura del kilómetro 33,7 en el Ramal Campana mano a la Provincia de Buenos Aires, cuando eran perseguidos por la Policía en la Autopista Panamericana. SOC/GO/KDV NA