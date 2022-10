Luis Mario Vitette Sellanes, uno de los integrantes de la banda que llevó a cabo el robo del siglo tras hacer un boquete y robar la sucursal del Banco Río en la localidad bonaerense de Acassuso, destacó que hubo "cierto profesionalismo" en el asalto a una joyería de Quilmes, pero aclaró que ahora viene "lo difícil, porque tienen que salir a vender los objetos que se llevaron y eso es muy complicado". De esta manera, Vitette Sellanes deslizó que hay posibilidades de que puedan ser apresados cuando intentan comercializar los objetos sustraídos. "Por lo que vi en el video, estaban preparados, se llevaron herramientas y no se los puede identificar. Es un hecho elaborado, lo pensaron, lo idearon y lo llevaron adelante lo mejor que pudieron", remarcó el ahora joyero en diálogo con "Tardes Policiales", que se emite por XLFM Radio. Uno de los miembros de la banda que perpetró el denominado "Robo del Siglo", señaló: "Hay malas investigaciones. Cuando era delincuente en mi vida anterior era muy raro tener dinero". Asimismo, advirtió que estos asaltantes "robaron lentes y joyas y tienen que salir a venderlos porque no tienen dinero. No robaron dinero, tienen que salir a negociar esa enorme cantidad de mercadería y tienen que tener cuidado para venderlo". "Eso que lo que se robaron no va a fundirse en un horno como si fuera oro. Hay que venderlo al mejor postor y se paga muy poco

Ahora deben vender las joyas o los lentes y eso es difícil", evaluó. Sin embargo, Vitette Sellanes aclaró: "No se si salió del todo bien, pero hay que reconocer que no es lo que vemos a diario como puede ser el de robo de un teléfono celular o de una cartera a señoras mayores que cobran la jubilación". "Por lo menos uno o dos tienen que ser chicos grandes, no se si muy grandes pero no la juventud que vemos hoy en día y que hace desastres. Debe haber alguno más pensante. Si bien la óptica no era el objetivo principal, fue el mas damnificado porque le llevaron todos los anteojos". Vitette indicó que "el objetivo principal era la joyería, pero no tuvieron mucho tiempo, porque empezaron a sonar las alarmas, con un sistema mas moderno. Tampoco digamos que el señor estaba protegido porque el baño estaba descuidado". "En mi joyería en Uruguay tengo sensores de movimientos en el techo, en el piso y en todo el perímetro. Entonces, sabían o embocaron que el baño no estaba protegido. Podemos jugar 100 mil hipótesis", precisó. Asimismo, Vitette Sellanes indicó que "se produjeron algunas cuestiones que ayudaron a la condición del ilícito y otras que estaban planeadas". "Hubo una buena planificación y el resto acompañó las directivas que se impartían", sostuvo el ahora joyero uruguayo, quien aseguró que "no" considera que haya un entregador en este doble robo. "En mi libro ´El ladrón del siglo´, que editó Planeta hablo de un hecho muy similar en un edificio donde rompimos una pared. Fue así que entramos a una casa de cambio y nos llevamos una fortuna", añadió. Asimismo, Vitette Sellanes explicó que "las joyerías que se ubican en lugares muy concurridos venden productos de mediano valor. No creo yo que después de un feriado largo haya dejado al alcance de las manos las joyas de valor". "Los viernes a la tarde, porque los sábados no abro, protejo lo que tengo de mayor de valor en cajas de seguridad y no quedan en el local", precisó. Al menos cuatro ladrones violentaron una persiana para acceder una reconocida óptica de la calle Lavalle -se llevaron 700 pares de lentes de unos 10 mil pesos- y desde allí hicieron un boquete para llegar a la joyería que está al lado y que tiene salida sobre la peatonal Rivadavia de la localidad bonaerense de Quilmes. De acuerdo con las filmaciones aportadas por las cámaras de seguridad de los locales, se observa a los sujetos muy tranquilos dentro de ambos locales (habrían estado más de 40 minutos) para llevarse mercadería. Asimismo, en los videos se observó que los ladrones taparon las cámaras con aerosol negro, con la intención de no ser identificados. Además, como se puede observar, todos los delincuentes llevaban pasamontañas o sus rostros cubiertos, al tiempo que de la joyería lograron sustraer bolsas de consorcio en joyas. Por último, reveló que una vez que se convirtió en joyero (tiene un comercio en la ciudad uruguaya de San José de Mayo), a Vitette Sellanes, en algunas ocasiones, lo "invitaron" para ir a robar. "En la Argentina, todos saben donde están los millones y millones de dólares para robarlos, pero nunca aparecen o nunca están. Igual yo ya me retiré de todo eso", graficó. Por último, Vitette Sellanes señaló: "Dejé mi vida en el delito y en las cárceles. Si no te alcanza con eso que te digo, si te gusta encauzar las cosas, si te gusta tu vida, que venga a hablar y a tomar mates. Ahora, si vienen para ofrecerme ilícitos, que ni vengan par acá". GAM/KDV NA