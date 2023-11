Delincuentes robaron esta madrugada varias computadoras de un colegio del barrio porteño de Palermo, por lo que padres de alumnos realizaron un abrazo simbólico al establecimiento y reclamaron seguridad, informaron hoy fuentes policiales.

El robo ocurrió en la escuela Nº 9 DE.2 "Cnel. Genaro Berón de Astrada", ubicada sobre la calle El Salvador al 4000.

Según los voceros, efectivos de la Policía de la Ciudad pertenecientes a la comisaría vecinal 14 A se dirigieron esta mañana al lugar, donde la directora de la institución les informó que al llegar hallaron la puerta de la cocina del colegio violentada, en desorden y detectaron el faltante de varias computadoras.

"Robaron 64 computadoras esta vez. No sabemos por dónde entraron, porque la escuela puede definirse como un colador. Pueden entrar por cualquier ventana del edificio. Uno de los pedidos concretos es que se mejore la seguridad del colegio", dijo al canal TN el padre de uno de los alumnos del establecimiento que participó del abrazo.

MIRÁ TAMBIÉN Pelea entre alumnos de dos colegios: uno llevó un cuchillo

"El año pasado salió un petitorio para resguardar las cosas de valor y se creó un aula segura, entre comillas, porque no reforzaron, no la enrejaron. La alarma sonó, las personas que vinieron no pudieron entrar porque no tenían llave", agregó el hombre.

"Robaron tres veces en estos dos años", concluyó el padre.

El robo es investigado por la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 43 porteña.

(Télam)