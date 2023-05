Al menos cuatro delincuentes armados asaltaron a una mujer de 79 años y su hija de 51 en una casa de un barrio privado de la localidad mendocina de Luján de Cuyo y, tras amenazarlas, golpearlas y atarlas, les robaron unos 50 mil dólares y 100 mil pesos en efectivo, informaron hoy fuentes policiales.

El hecho ocurrió ayer en una vivienda ubicada en el barrio Los Carolinos, de dicha localidad cercana a la ciudad de Mendoza, donde se encontraban las víctimas, quienes habían cobrado una importante suma de dinero de la venta de una propiedad.

"Entraron a la vivienda cuatro a seis personas por la ventana de la habitación de mi mamá, la redujeron, le pegaron en la cabeza y la tiraron al piso y comenzaron a insultarla y le preguntaba ¿Dónde está la llave'? Nos dijeron que tenés plata", relató hoy a la prensa la menor de las mujeres.

Según las fuentes, la Policía fue alertada del hecho por un llamado a la línea de emergencias, por lo que un móvil de la fuerza se trasladó hasta la vivienda y los efectivos se entrevistaron con las víctimas.

MIRÁ TAMBIÉN Prisión preventiva para el subcomisario de Corrientes acusado de abusar sexualmente de su hijastra

"Yo estaba en mi cuarto, sentí los gritos y fui a ver qué pasaba y me agarraron en el pasillo, me tiraron al piso y me pusieron un arma en la cabeza, luego me ataron los brazos y las piernas con un cable de una lámpara", relató la mujer de 51 años.

De acuerdo a esta víctima, los asaltantes las "amenazaban de muerte" y les preguntaban "dónde estaba la plata", tras lo cual "encontraron en un sector dinero en efectivo, 50 mil dólares, unos 100 mil pesos, entre otros elementos de valor".

Sobre el dinero robado, la damnificada contó que lo tenían en su casa porque habían "vendido una propiedad hace poco" y como residen en "un barrio privado" creían que estaba "segura".

En tanto, los investigadores trabajaron en el interior del barrio y tomaron testimonio al personal de seguridad del lugar, al tiempo que no descartan que el robo haya sido una "entrega".

MIRÁ TAMBIÉN Detienen a un sospechoso de integrar la banda que asaltó al futbolista de Boca Cristian Medina

Lo ocurrido es investigado por personal de la Fiscalía de Luján de Cuyo.

(Télam)