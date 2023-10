Una mujer de 79 años quedó hoy herida de gravedad cuando un delincuente robó el auto en el que ella se encontraba y en la huida chocó contra un árbol, en la ciudad de Córdoba, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió esta madrugada, cerca de las 2.30 en el barrio San Vicente, cuando un hombre que regresaba de un evento acompañado por parientes, detuvo su vehículo Renault 9 en la calle Argandoña al 3900 para dejar a algunos de sus acompañantes y fue interceptado por otro auto, del que bajó un delincuente.

El asaltante lo golpeó y abordó el auto, donde se hallaba sentada en la parte de atrás la mujer de 79 años, a quien se llevó a bordo.

Luego de transitar diez cuadras, el ladrón perdió el control del Renault y chocó contra un árbol, tras lo cual escapó.

MIRÁ TAMBIÉN Dijo que habían matado a su novio en un robo pero terminó presa por el homicidio en Lomas de Zamora

Pero en el interior del vehículo chocado quedó herida la mujer, quien debió ser rescatada y trasladada a un centro de salud pública de Córdoba para ser asistida por diversas lesiones que sufrió producto del impacto.

Francisco, cuñado de la víctima y dueño del auto robado, contó esta mañana a canal 12 de Córdoba que la mujer "se encuentra en terapia intensiva, con lesiones cerebrales, también en la boca, la nariz y el estómago".

Asimismo, dijo que había tomado todas las precauciones al parar su vehículo para que descendieran los familiares, ya que sabía que se trataba de "una zona peligrosa", aunque admitió que todo fue "sorpresivo".

"Del auto bajó un hombre corpulento. Me golpeo, me sacó las llaves. Le pedí que me dejara bajar a mi cuñada, pero se la llevó", relató el hombre.

MIRÁ TAMBIÉN Ofrecen una alta recompensa para detener al periodista Ezequiel Guazzora

A raíz del hecho, se inició una causa en la Fiscalía de Instrucción de turno de la ciudad de Córdoba, donde se trabajaba con el fin de identificar tanto al delincuente que robó el auto y chocó como al cómplice o cómplices que lo secundaron desde otro vehículo. (Télam)