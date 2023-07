El músico Elián Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante y referente de la cumbia 420, seguirá detenido con prisión preventiva como acusado de privar de la libertad y amenazar a dos personas en mayo pasado en el partido de General Rodríguez, luego de que la Cámara de Apelaciones de Mercedes rechazara una resolución de un juez de Garantías que le otorgaba una excarcelación extraordinaria, informaron hoy fuentes judiciales.

Los camaristas Carlos Risuleo y Oscar Reggi resolvieron esta tarde revocar dicho beneficio otorgado días atrás por el juez de Garantías de Moreno, Gabriel Castro, y que había quedado en suspenso porque tanto la fiscalía como el particular damnificado se opusieron al mismo.

En su voto, el juez Risuleo tomó en cuenta la “gravedad” de los hechos imputados a L-Gante, “las varias causas abiertas anteriores” en su contra, “la magnitud de la pena” en expectativa (de 5 a 15 años de prisión) y su “persistencia de conductas desajustadas” a Derecho.

Por todo ello, el camarista consideró que “no amerita la excepción destacada en el propio texto legal, como para que el encartado sea favorecido por intermedio del beneficio escogido por el magistrado de la instancia, concluyendo en que en libertad podría intentar eludir la acción de la justicia y entorpecer el desarrollo de la investigación”.

En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal de la causa, Raúl Villalba, citó a L-Gante para este jueves a una ampliación de indagatoria ya que le imputará un nuevo delito, el de “encubrimiento agravado”, ya que uno de los cinco teléfonos móviles que se le secuestraron había sido denunciado como robado.

Los mismos voceros indicaron que, al quedar rechazada la excarcelación extraordinaria, la defensa tiene la posibilidad de solicitar al juez Castro una morigeración de la prisión preventiva como, por ejemplo, un arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

El domingo pasado, el magistrado dejó abierta dicha posibilidad, aunque las fuentes estiman que la cuestión terminará siendo resuelta por la misma Cámara de Apelaciones de Mercedes.

“Que los verdaderos secuestradores estén presos, que los verdaderos violadores estén presos, pero no chicos inocentes, trabajadores", había cuestionado ayer el abogado particular del músico, Juan Pablo Merlo, quien consideró que no existen pruebas en contra de su defendido.

Sin embargo, para el juez Castro, "resulta del todo verosímil, coherente y de suficiente entidad" los delitos por los cuales está acusado el referente de la cumbia 420.

"Los elementos de cargo colectados resultan ser concordantes entre sí, no presentan indicio de mendacidad alguna y se direccionan en sindicar al nombrado como probable autor de los ilícitos enrostrados", expresó el juez en la resolución.

Para Castro, "aunque disminuidos, existen riesgos procesales" en la causa, por lo que dictó la prisión preventiva del cantante, lo que coincidió con el requerimiento del fiscal Villalba.

Por ello, L-Gante seguirá detenido por las "amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas simples" en perjuicio Darío Gastón Torres; la "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas simples" de Rosa Catalina Passi; más el delito de "tenencia de estupefacientes".

La denuncia que derivó en la detención del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

La mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela.

Tras ello, siempre según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres.

A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado la joven Passi, también vecina del músico y quien había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.

Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

Torres permaneció 23 minutos cautivo hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y soltó a las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela al juez Castro, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

En los procedimientos se secuestraron el auto BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.

En tanto, el pasado 28 de junio, Torres, y sus abogados denunciaron un aparente acto intimidatorio, ya que alrededor de las 21.30 le prendieron fuego al auto que su esposa tiene asignado en su trabajo como fotógrafa en la Secretaría de Prensa del Municipio de General Rodríguez.

Se trata de un Fiat Uno negro, patente FNU220, que se incendió frente a la Manzana 30, Casa 33, del Barrio Bicentenario de General Rodríguez, frente a la casa de Torres y su pareja, donde tuvieron que intervenir los bomberos para sofocar las llamas.

La investigación de este hecho también quedó bajo la órbita de la fiscalía de Villalba. (Télam)