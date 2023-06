La abogada que representa a la familia de Ezequiel Castro, el joven de 21 años que en junio del año pasado murió en la ciudad de Córdoba presuntamente al recibir una golpiza policial, reprochó hoy la "lentitud y la burocracia" en la investigación judicial, ya que a un año de ocurrido el hecho "no hubo avances" en la causa, que hasta el momento no tiene imputados ni detenidos.

Giselle Videla, quien representa legalmente a los padres de la víctima, manifestó a Télam que desde el año pasado hasta la fecha intervinieron tres fiscales y que esa situación hizo que la investigación se estancara, lo cual se suma a "la burocracia propia de un sistema judicial superclasista cuando se trata de gente humilde, en donde ni siquiera brindan información".

La letrada detalló que hace poco se reintegró la fiscal del Distrito 4 Turno 6, Jorgelina Gutiez, titular natural de la investigación que se encontraba de licencia, quien había sido reemplazada primero por Silvana Fernández y luego por el fiscal Gerardo Reyes.

"Lamentablemente se ha perdido mucho tiempo. Ahora se ha retomado el trámite de las pericas médicas y una vez que se disponga de los resultados se comenzará con la recepción de las pruebas testimoniales", sostuvo la abogada Videla.

En ese sentido agregó que deberán ser citados los policías que detuvieron al adolescente Castro y a los médicos que intervinieron durante su detención, al igual que los profesionales que lo atendieron en el Hospital Misericordia, donde murió.

El adolescente fue detenido en la vía pública el 8 de junio del año pasado, en la zona de barrio Centro Norte de la ciudad de Córdoba, donde, según la Policía, habría intentado ingresar a una vivienda con fines de robo.

Tras ello, fue alojado en la comisaría 19 y posteriormente trasladado al Centro de Recepción de Personas Aprehendidas.

Según la versión policial, durante su estadía como detenido se descompensó, por lo que fue derivado al Hospital Misericorda, luego al Centro Psico Asistencial (CPA) y finalmente reingresado al Misericordia, donde murió el 16 de junio de 2022.

La autopsia determinó que el deceso fue por 'rabdomiólisis', una patología que es causada por la "liberación de una proteína que a través de la sangre pasa a los riñones, produce una insuficiencia renal y si no se trata puede causar la muerte", explicó la abogada.

No obstante afirmó que esa patología puede originarse por "fuertes golpes en las zonas musculares y otros daños físicos que son compatibles con las lesiones que tenía en su cuerpo Ezequiel cuando fue llevado detenido y que están probados en las pericias médicas".

"Hay una causa de la muerte. Falta determinar que hizo que se liberara la proteína que generó la 'rabdomiólisis', es decir, si hubo acción u omisión policial o de los médicos", explicó la abogada.

"La causa mantiene la carátula del primera día: 'denuncia realizada por Enrique Guillermo Castro (papá del joven) contra personas a establecer", es decir, no hay imputados, no hay detenidos y hasta probablemente se no se recuperen algunos elementos de prueba por falta de preservación, como videos" de todos los trayectos que realizó el chico desde que fue detenido, cuestionó la letrada.

Dijo también que después de insistir mucho tiempo y articulando reclamos conjuntos con los organismos nacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), se logró que los recibiera la fiscal Gutiez para conocer en qué punto se encuentra la investigación, quien prometió acelerar con las pericias y avanzar con la recepción de unos 30 testimonios.

La noche que fue detenido, Ezequiel había salido a cenar con un amigo y ya estaba en camino hacia su casa de Cerro Norte, donde vivía con sus padres Guillermo y Lorena, y seis hermanos.

Guillermo Castro, su papá, en aquella oportunidad había manifestado a los medios locales que su hijo no tenía antecedentes policiales, por lo tanto había considerado como "muy raro" la versión policial de que quisiera robar,

"Era una excelente persona, con trabajo formal en una empresa de construcción, estaba terminando el secundario y se había inscripto para ingresar al Ejército", contó entonces su papá.

(Télam)