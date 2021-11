La hermana de Tehuel De la Torre, el joven trans que desapareció el 11 de marzo cuando iba a una entrevista laboral en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, aseguró que con junto a su familia reclaman una audiencia con la fiscal que investiga el caso para tener información sobre el avance de la causa.

Verónica Alarcón, dijo a radio FM Futurock que "la ultima novedad es el ADN que salió positivo" y que después no hubo ningún avance.

El 10 de septiembre, los investigadores establecieron, a partir de las pericias realizadas, que una mancha de sangre hallada en la vivienda de uno de los detenidos pertenecía a Tehuel.

El material genético fue encontrado sobre una pared de la casa de Luis Alberto Ramos (37), detenido junto a Oscar Alfredo Montes (46) por "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".

Alarcón indicó que no están conformes con la actuación de la justicia y aseguró que “se dejó de buscar a Tehuel y no se sabe nada”.

Y, sobre la intervención de la fiscal Karina Guyot, refirió que pidieron una reunión con la funcionaria judicial y que no recibieron respuesta alguna.

“Hace dos meses que no sabemos nada y tampoco nos dan citación para saber de la causa, seguimos en lo mismo” expresó Alarcón y añadió: "Lo que queremos es justicia por Tehuel y que aparezca”.

Tehuel De la Torre fue visto por última vez alrededor de las 19 del pasado 11 se marzo, cuando salió de su domicilio rumbo a la estación de trenes de Alejandro Korn, en el suroeste del conurbano bonaerense, hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó.

Tras la denuncia que hizo su pareja, la policía y la fiscal interviniente desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa de Ramos, el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Los investigadores llegaron a esa casa ubicada en la calle Mansilla 1203 no sólo porque era la persona a la que el joven iba a ver sino porque, además, el celular de Tehuel estuvo por última vez activo en esa zona desde las 19.45 del día de la desaparición hasta las 0.30 del día siguiente.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas que podrían pertenecer al joven.

Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30 pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.

Como no aparecía, la pareja de Tehuel comenzó a llamar al joven y al no obtener respuesta radicó la denuncia en la comisaría primera de San Vicente, expresando que el joven no había regresado a la casa que compartían en la calle Buenos Aires al 500.

Durante el transcurso de la investigación, la justicia ordenó diversos allanamientos que arrojaron resultados negativos en relación al paradero del joven desaparecido, aunque lograron determinar la vinculación de los imputados con el hecho, a partir del hallazgo de rastros hemáticos que, tras ser analizados, resultaron ser coincidentes con el ADN del joven buscado.

Al momento de desaparecer, Tehuel vestía una camisa de mangas cortas blanca, un camperón azul con detalles blancos, un pantalón gris, una gorra con visera gris y negra y zapatillas de color azul. (Télam)