El hijo de una exjueza de Entre Ríos que había sido condenado a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, Julieta Riera, quien fue asesinada en abril del 2020 a golpes y arrojada desde el octavo piso del edificio en el que convivían en el centro de la ciudad de Paraná, continuará en una unidad penal, decidió hoy un tribunal provincial que rechazó el pedido de prisión domiciliaria.

La resolución recayó sobre Jorge Julián Christe (33) y fue dictada este mediodía por la Sala 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia entrerriano (Stjer), integrada por su presidenta, Claudia Mizawak, y los vocales Miguel Ángel Giorgio y Martin Carbonell.

Los jueces sugirieron implementar un régimen de traslados al domicilio donde reside su hijo menor de edad, "cada 15 días, en horario diurno, bajo estricta y discreta vigilancia; lo que deberá ser gestionado por su defensa".

Sin embargo, los jueces rechazaron un recurso extraordinario presentado por su abogada defensora, Mariana Barbitta, para que sea beneficiado con una prisión domiciliaria, al existir riesgo de fuga.

La abogada debió matricularse en la provincia para ser su representante legal por pedido de la madre del acusado, la exjueza en lo Civil y Comercial de Paraná Ana María Stagnaro.

Barbitta justificó el pedido en que el caso de Riera fue "un accidente", que la condena es "injusta y no está firme", pero además aseguró que no existen "riesgos procesales" y que el hijo de Christe necesita mantener una convivencia y cuidados.

Respecto a la condena, dijo que posee "errores en la valoración de la prueba, desigualdad de armas, imparcialidad del jurado popular y ausencia de pruebas" que lo incriminen, entre otras situaciones.

El juez Giorgio explicó que el condenado debe mantenerse en la cárcel ya que se trata de una pena de prisión perpetua, un "sombrío panorama" para Christe lo que provoca con "la lógica de un hombre común la posibilidad de que se fugue" de un arresto domiciliario.

"Más aún si se toma en cuenta que eso no agravaría su situación, no tendría nada más que perder", completó.

A su turno, la vocal Claudia Mizawak adhirió al rechazo, pero no por el peligro de fuga sino por su "convicción de que la pena en expectativa o la condena no firme no puede operar de manera automática ni (ser) suficiente para una prisión preventiva".

Además, señaló que en el juicio por jurados que lo condenó se demostró que Christe "cuenta con recursos económicos para mantenerse oculto y sustraerse de la Justicia".

Por último, el vocal Carbonell adhirió a lo expuesto, por lo que se determinó que Christe continúe en la Unidad Penal 1 de Paraná cumpliendo prisión preventiva hasta que la condena quede firme, y sugirió las visitas a su hijo.

Aún así, manifestaron que "no se advierte por el momento que se esté ante un caso de desprotección o vulnerabilidad" por parte del menor que "justifique medidas protectorias".

El hecho ocurrió entre las 2.20 y las 2.50 del 30 de abril de 2020, cuando la joven cayó del balcón del departamento 5 del octavo piso del edificio de la calle San Martín 918, en la ciudad de Paraná.

A un año del hecho, en abril del 2021, Christe fue condenado a prisión perpetua tras ser hallado culpable por un jurado popular del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género".

Julieta, quien estudiaba para terminar el secundario y tenía un hijo menor de edad, presentaba más de 31 lesiones, hematomas, hemorragias y excoriaciones en el rostro, cuello, brazos y piernas, y algunas, principalmente en la zona del cuello, fueron anteriores a la caída.

Uno de los puntos sobresalientes del juicio fue cuando se dieron a conocer los mensajes que la víctima le envió a la madre del acusado en enero del año 2020, tres meses antes de ser asesinada.

"Tu hijo me da miedo, toma un poco y me pega. Se pone como loco, yo lo amo pero así no puedo", le dijo Riera en un mensaje de la madrugada del 1 de enero del 2020, a la madre de Christe. (Télam)