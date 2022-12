La Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó hoy un pedido de los dos acusados de violar y asesinar a Lucía Pérez en la ciudad balnearia de Mar del Plata para que el segundo juicio al que serán sometidos sea a través de un jurado popular, por lo que quedó firme el inicio del debate para próximo el 7 de febrero, el cual estará a cargo de un tribunal oral.

El máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires desestimó por "improcedente" los pedidos de las defensas de Juan Pablo Offidani (47) y Matías Gabriel Farías (28) en dos fallos que fueron firmados por los jueces Luis Genoud, Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan.

"Cabe desestimar tal pretensión en tanto el planteo no ha sido objeto de un serio y concreto razonamiento (...)", explicaron en un tramo de una de las resoluciones a las que tuvo acceso Télam, en las que se aclara que no existe la posibilidad en este segundo juicio de pedir que sean juzgados por un jurado popular si en una primera instancia no lo habían solicitado.

El juicio oral, que se desarrollará durante 15 días hábiles, ya había sido ordenado por la Suprema Corte, luego de que el Tribunal de Casación Penal provincial anulara la absolución de los dos imputados por los delitos de abuso sexual y femicidio dictada en un primer debate oral.

El juicio se desarrollará ante un nuevo tribunal, integrado por los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone, quienes deberán definir la responsabilidad penal de Offidani y Farías respecto de esa acusación.

Durante el primer juicio, realizado en noviembre de 2018, Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, integrado por Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, pero solo por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que asistía Lucía (16), pero ambos fueron absueltos sin embargo por la acusación de abuso sexual seguido de muerte.

Ante esa situación y la apelación tanto de la fiscalía como de la querella, el Tribunal de Casación bonaerense revocó ambas absoluciones en agosto de 2020, dispuso la "nulidad" del primer juicio y ordenó la realización de uno nuevo.

Esa resolución fue confirmada un año más tarde por la Corte provincial, pese a los recursos presentados por las defensas de los imputados.

El 26 de mayo de este año se realizó una audiencia en los tribunales marplatenses en la que intervinieron los tres nuevos magistrados, el fiscal que actuará en el juicio, Leandro Arévalo; las abogadas Verónica Heredia y Florencia Piermarini por parte de la familia de Lucía; y la defensa oficial en representación de Farías, y el defensor particular de Offidani, Cesar Sivo.

Además de definirse la fecha del nuevo proceso, en esa reunión se analizó la prueba que será ofrecida por cada una de las partes.

En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que se redujo la cantidad de testigos que intervendrán, a partir del fallecimiento en julio de 2020 de Alejandro Maciel (64), tercer imputado en la causa, que había sido absuelto en el primer juicio.

Offidani y Farías se encuentran detenidos por la pena impuesta por tenencia y venta de drogas cerca de la escuela de Lucía.

La muerte de adolescente ocurrió en la mañana del 8 de octubre de 2016, y de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la adolescente había conocido a los dos acusados un día antes, cuando ellos se acercaron a través de una amiga de la Escuela Media 3 de Mar del Plata para venderle un cigarrillo de marihuana.

Al día siguiente, Farías citó a la chica en su domicilio de la calle Racedo al 4800, en la zona sur de la ciudad, donde habría sido drogada y abusada hasta la muerte.

Tras el primer juicio, los jueces Gómez Urso y Viñas fueron acusados de "negligencia, incumplimiento de los deberes de cargo y parcialidad manifiesta" por la Comisión Bicameral de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados de Buenos Aires.

Carnevale, por su parte, renunció a su cargo para jubilarse y así evitó ser sometido a un jury de enjuiciamiento. (Télam)