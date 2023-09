Una jueza de Ejecución de Tucumán rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el exfiscal Carlos Albaca, condenado a seis años de prisión por encubrimiento y otros delitos cometidos durante la investigación del crimen de la estudiante universitaria Paulina Lebbos, ocurrido en 2006 en dicha provincia, por lo que continuará detenido en el penal de Villa Urquiza, informaron hoy fuentes judiciales.

Así lo dispuso la jueza de Ejecución de Sentencia Ana María Iácono, durante una audiencia de apelación solicitada por la defensa del exfuncionario, la cual justificaba su pedido basándose en la avanzada edad del condenado y sus problemas de salud.

Tanto la querella como la fiscalía se opusieron a la propuesta del representante legal de Albaca, Macario Santamarina, situación que tuvo correspondencia con la decisión de la magistrada, quien resolvió no hacer lugar al recurso de apelación presentado, por lo que el exfiscal continuará cumpliendo con su sentencia en el penal tucumano de Villa Urquiza.

Albaca fue condenado a seis años de prisión a finales del 2021 por los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado" en el marco de la causa que investiga el crimen de Paulina Alejandra Lebbos (23), la joven estudiante que desapareció el 26 de febrero de 2006 y fue encontrada trece días después sin vida.

Sin embargo, el exfiscal recién fue detenido el 3 de mayo de este año ya que había presentado un recurso extraordinario federal para que su condena fuera ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque finalmente dicha revisión fue rechazada por la Corte provincial.

En total, al exfiscal se le imputaron el delito de incumplimiento agravado más 11 hechos vinculados a pistas que no siguió, a pericias que no se hicieron, a testimonios y evidencias que no se recabaron y se perdieron durante la investigación del caso de la estudiante, que estaba a su cargo.

El juicio que condenó a Albaca fue el tercero que se realizó en la provincia por el crimen de la estudiante universitaria, pero por el momento no se determinó quién fue el autor, por lo que el femicidio sigue impune.

El 26 de febrero de 2006, Paulina Lebbos salió de un boliche ubicado en la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, donde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.

Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas subieron a un remís color bordó: Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400 y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó.

Después de 13 días de búsqueda, la joven fue hallada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana. (Télam)