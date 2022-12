Una de las hijas del hombre de 70 años que murió en la ciudad bonaerense de Baradero luego de recibir una trompada tras una discusión de tránsito, aseguró que el agresor, de 21 años, no se defendió sino que “tuvo la intención de lastimarlo” y que espera que la causa siga caratulada como un “homicidio simple”.

Se trata de Virginia, hija de la víctima Jorge Rithner (67), y, además, testigo directa del hecho ocurrido el sábado pasado.

“Queremos que (la causa) quede en homicidio. La persona que mató a mi padre no pude decir que se defendió. No es que lo empujó, lo noqueó”, dijo hoy Virginia al canal C5N.

“Podría haber empujado, podría haberse corrido; él quiso tirarle (una trompada) a matar. Si él quería no lastimarlo, lo hacía. A un viejo no se le pega. Mató a un hombre de casi 70 años delante de sus hijas y delante de sus nietos”, agregó.

La hija explicó que todo ocurrió el sábado pasado tras el partido en el que Argentina venció a Australia en el Mundial de Qatar.

“Íbamos en el auto con mi papá, mi hermana más chica y con nuestros dos bebés -mi bebé de cuatro meses y mi sobrina de 3 años-. Íbamos a comprarle un regalo a mi sobrina que al otro día era su cumpleaños”, recordó y explicó que, en esas circunstancias, cuando circulaban por la calle Santa María de Oro, sintieron el choque desde atrás de un motociclista.

“Papá se pegó el susto de su vida. Se baja del auto y le dijo ‘¡vengo con dos bebés!’. A él no le importaba el auto sino los nietos que venían adentro”, señaló.

Virginia explicó que el motociclista dijo que “no tenía seguro” y que, en ese momento, se inició en el lugar una discusión y un “forcejeo” porque en un momento pensaron que el joven se quería escapar del lugar.

En ese contexto, contó la mujer, su padre le pegó “un manotazo” al conductor de la moto.

“Cuando miro, estaban en la vereda y el pibe se para, se posiciona, y le tira con la mano derecha y le pega del lado izquierda en el oído y papi cae desde arriba del cordón ya inconsciente. Yo pensé que había tenido un infarto”, relató la testigo.

La hija de la víctima aseguró que su papá “tenía los ojos en blanco” y que cayó “sin un mínimo reflejo, reventándose la cabeza contra el asfalto”.

“El ruido no me lo saco más de la mente. Se hizo automáticamente un charco de sangre, me quedé discutiendo, lo rajé a puteadas y le dije ‘¡qué hiciste!’”, agregó

Contó que, luego, llegó una ambulancia del Same local que trasladó a su papá al hospital de Baradero, donde ingresó consciente y le dieron “12 puntos de sutura” por el tajo que tenía en "tres cuartas partes de la cabeza".

Sin embargo, luego de una tomografía que detectó un coágulo, lo internaron en terapia intensiva, donde unos días más tarde se descompensó y falleció, el martes último.

Sobre la situación del imputado, Virginia agregó: “El precario médico dice que el chico no tiene un solo rasguño, mi papá le tiró dos cachetadas. Si él quería salir de esa situación, se corría para atrás y listo. Pero él tuvo la intención de lastimarlo”.

El agresor quedó detenido el mismo día del hecho por orden del fiscal Hernán Granda, quien lo imputó por el delito de "lesiones graves".

Sin embargo, tras el deceso, la causa quedó recaratulada como "homicidio simple" -con pena de 8 a 25 años de prisión-, y en los próximos días el juez de Garantías resolverá si lo convalida o considera que debe ser imputado por un delito menos gravoso. (Télam)