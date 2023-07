Rodolfo Pérez Algaba, hermano del empresario hallado asesinado y descuartizado en una valija arrojada a un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, dijo hoy que no tenía conocimiento de los movimientos y deudas que él tenía y manifestó que quiere que se "llegue hasta el fin" con la investigación para que los responsables "paguen con la ley".

"Quiero que esto llegue hasta el fin" y "me estoy desayunando con todo esto", fueron algunas de las frases que el hermano de la víctima dijo en una entrevista con LN+, en la que contó que hasta ser notificado del crimen no sabía que Fernando había llegado al país, ya que estaban distanciados desde hacía unos tres meses debido a una discusión de índole familiar que habían tenido.

Sobre cómo se enteró de lo ocurrido, Rodolfo recordó que el pasado lunes recibió una llamada de la seccional 1ra. de Ituzaingó en la que le pidieron que se trasladara hasta allí para notificarle que su hermano estaba desaparecido.

"Cuando llego me encuentro con amistades de la infancia de él que ya estaban declarando y me tomaron la declaración y me dijeron que (Fernando) estaba desaparecido, que la dueña del departamento había entrado y se había encontrado con las cosas de él y que había ido a hacer la denuncia de averiguación de paradero", detalló.

Rodolfo agregó que al día siguiente, el martes, lo vuelven a llamar diciéndole que había habido "un hallazgo", por lo que regresó a la comisaría, esta vez acompañado por un amigo de su hermano, donde le revelaron que había un cuerpo en la zona de Ingeniero Budge.

"Nos mostraron algunas fotos, los tatuajes de la mano eran aparentemente de mi hermano", manifestó.

El hermano del empresario dijo que éste "nunca le dio explicación" de lo que hacía, que tenían "dos vidas totalmente diferentes", ya que mientras él se dedica al rubro de pinturas de casas, Fernando se dedicaba a la compra venta de autos desde chico.

"Él recibió una herencia en 2001 de mi papá que falleció y de ahí en mas empezó a comprar y vender un autito y otro...Nunca jamás, que yo sepa, tuvo un problema", contó Rodolfo.

Y dijo que le "llama muchísimo la atención" que si Fernando estaba tan amenazado siguiera moviéndose por los lugares habituales y conocidos.

"Si él estaba tan inseguro, con amenazas de muerte ¿iría a un lugar donde sos ubicable, en la zona en la que naciste?", se preguntó, tras lo cual dijo que espera que quienes mataron a su hermano "paguen con la ley". (Télam)