Unas cinco toneladas de marihuana secuestradas por la Policía de la Ciudad durante el denominado "Operativo Cardales" en marzo pasado fueron quemadas hoy en el Cementerio de la Chacarita por orden de la justicia, informaron fuentes oficiales.

Durante el operativo, también se incineraron 50 kilos de cocaína, más de 1.500 pastillas de éxtasis y casi 8 mil kilos de marihuana que fueron decomisados en lo que va del año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La quema de más de 5 mil kilogramos de marihuana estuvo encabezada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien estuvo acompañado por el jefe de gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, su ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro y el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

“Es importante cada vez que podemos mostrar las quemas, los bunkers y los aguantaderos que tiramos abajo. Seguro nos queda mucho camino para recorrer, pero el de hoy es un paso más que estamos dando en la lucha contra el narcotráfico en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó Rodríguez Larreta.

El cargamento incinerado fue decomisado en marzo de este año, cuando agentes del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad interceptaron un camión en el kilómetro 180 de la ruta provincial 6, a la altura de la localidad bonaerense de Los Cardales, en una entrega controlada que se extendió por más de mil kilómetros.

Tras ser inspeccionado el vehículo, se encontraron más de 5 toneladas de marihuana y el conductor, que era de nacionalidad brasileña, quedó detenido.

Según las fuentes, la Policía porteña contó con el apoyo de la División Investigaciones Narcotráfico Interior Noreste de la Dirección General de Aduanas, que alertó que un camión, de marca Volvo, provenía desde Brasil con una carga que no estaba debidamente registrada en el sistema informático de control, al mismo tiempo que contaba con documentación aduanera falsa.

Ante esta situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó el secuestro de la sustancia ilegal para que sea destruida.

En tanto, el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, señaló además que estas incineraciones “son la prueba de que con políticas públicas sostenidas en el tiempo se pueden lograr resultados reales”, al mismo tiempo que resaltó que “en lo que va del año ya se desmantelaron 38 búnkers” del crimen organizado.

“Esta droga no va a arruinarle la vida a nadie. No va a estar circulando en los barrios, en las plazas o en los boliches. No va a llegar a las manos de ningún chico. No va a destruir a ninguna familia”, concluyó Miguel. (Télam)