Un joven de 21 años que había sido demorado quedó formalmente detenido como acusado del femicidio de su expareja, quien fue hallada asesinada el lunes en su su casa de la ciudad de Tilisarao, San Luis, luego de denunciarlo por violencia de género, informaron hoy fuentes judiciales.

El detenido fue identificado como Cristian “Toty” Alaniz, quien habría confesado el femicidio de Laura Godoy (32), luego de que en un allanamiento en la casa que compartía con sus padres se hallara el celular de la víctima en una bolsa con manchas de sangre, dijo a Télam Anahí Martínez, prima de la víctima.

“El confesó su crimen y quedó detenido anoche durante un allanamiento en la casa que comparte con sus padres, donde en el patio, entre gomas y en una bolsa con sangre, encontraron el teléfono de Lala y la ropa que él llevaba puesta la noche que la mató”, dijo la mujer.

Según Martínez, se trató de un "femicidio premeditado" y aseguró que el acusado " la arrastró y la mató", por lo que exigió que sea condenado a prisión perpetua.

MIRÁ TAMBIÉN El fiscal analiza las pruebas recolectadas para comenzar a escuchar a los testigos

No obstante, los dichos no pueden tomarse en cuenta en el expediente hasta tanto Alaniz no declare en la causa, lo que está previsto que pueda realizar su lo desea mañana, cuando se lo citará a indagatoria ante la jueza penal de la Tercera Circunscripción Judicial, Patricia Besso, informaron los voceros.

El allanamiento fue confirmado por fuentes judiciales, que además afirmaron que el operativo “arrojó resultados positivos”.

Los mismos informantes reconocieron que estaba vigente una medida cautelar dictada por el juez del Juzgado de Familia y Violencia por los departamentos Chacabuco y San Martín, Carlos Hugo Orozco, a raíz de una denuncia por violencia de género realizada por Godoy el pasado 4 de julio.

Ese mismo día, el juez dictó la prohibición de acercamiento recíproca de hasta 300 metros por el plazo de seis meses, así como la prohibición de contacto, y requirió al personal policial realizar rondas preventivas en el domicilio de Godoy y presentarse ante el simple requerimiento de ella en el domicilio o lugar que manifestara.

MIRÁ TAMBIÉN Un policía se tiroteó con dos ladrones e hirió a uno tras el asalto a una familia en Vicente López

Asimismo, se solicitó la intervención de la Secretaría de la Mujer, Diversidad y Género, y se pidió la activación de un botón antipánico en el celular de la joven.

Las fuentes agregaron que el acusado no tenía denuncias por incumplimiento a tales medidas hasta el día del crimen.

De acuerdo a los resultados de la autopsia, la mujer murió por “asfixia mecánica, a consecuencia de obstrucción aguda de la vía respiratoria por compresión por soga o cuerda, ahorcamiento compatible con homicidio”.

“En el informe, el forense concluyó que el deceso se produjo por mecanismo violento”, indica el texto del Poder Judicial en el que se confirman los resultados de la autopsia, y que añade que la hora estimada de muerte fue entre unas 12 horas antes del hallazgo del cadáver, el lunes cerca de las 17:30 horas.

Laura Godoy, trabajaba en una escuela de Tilisarao, donde prestaba servicios dentro del Plan de Inclusión Social y además vendía ropa.

(Télam)