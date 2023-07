Joaquín Zúñiga, uno de los tres sobrevivientes a la balacera en la que policías porteños asesinaron a Lucas González en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas, aseguró hoy que espera que los efectivos que cometieron el crimen y el encubrimiento sean condenados y "paguen la culpa que tengan que pagar".

El joven de 19 años que el día del hecho iba en el mismo auto en donde Lucas fue alcanzado por las balas policiales, dijo a Télam en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, donde hoy se conocerá el veredicto, que espera que el fallo "salga lo mejor posible".

"La verdad es que lo que pidió el doctor Gregorio (Dalbón) nos deja muy tranquilos y tengo fe que va a ser así", dijo en alusión a los pedidos de prisión perpetua para los tres principales implicados y las penas de entre 3 años y medio y 30 años de cárcel para el resto de los imputados.

En relación a lo que espera de las últimas palabras que hoy podrás decir los acusados antes de conocer el veredicto, Joaquín, afirmó: "No espero nada, digan lo que digan a Lucas no me lo devuelve nadie. Lo que vayan a decir no me interesa".

"Para mí, es muy duro todavía Yo no puedo estar ni un día sin pensar en Lucas y esta semana, al ser la última, te revuelve todo y es estar reviviendo todo, todo el tiempo", comentó el sobreviviente y testigo clave de la causa.

"Todos los días miro la foto con él. El cuadro lo tengo colgado en mi casa, lo tengo tatuado porque así lo siento y porque como dicen por ahí, solo se muere a quien se olvida", concluyó.

