Miguel Strzyzowski, el padre de Cecilia, la joven desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, pidió que los culpables del presunto femicidio de su hija "paguen lo que le hayan hecho" y aseguró que no les tiene miedo.

"No puedo pensar que haya gente que pueda hacer eso. No sé si tienen perdón. Es fundamental que los culpables paguen por lo que le hayan hecho a Cecilia. Yo no le tengo miedo a esa gente", aseguró Miguel, en declaraciones a LN+, al referirse a los tres integrantes de la familia Sena y a otros cuatro imputados por la desaparición y presunto femicidio de su hija de 28 años.

El hombre relató que el día que se enteró por parte de Gloria Romano, madre de Cecilia, de la desaparición de su hija "comenzó una pesadilla" para él.

Strzyzoswki remarcó que "si es como dicen", que el cuerpo de Cecilia fue desmembrado, "necesitamos encontrar algo de ella, por lo menos, algo para poner en una cajita, para poder decir acá está".

MIRÁ TAMBIÉN Encontraron a un hombre asesinado con tres tiros en la cabeza en su casa del norte de Santa Fe

"Era mi bebé, era la 'yeye'", enfatizó entre lágrimas Miguel, quien contó que la madre de la joven decía que ella se parecía a él: "Saltaba, cantaba, era mi retrato", expresó.

Por último, señaló que se comunica a diario con Romero y que ambos tratan de que "se haga justicia" por su hija, al tiempo que pidió que "no haya más Cecilias y que se terminen este tipo de cosas". (Télam)