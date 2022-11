Un hombre y su novia recibieron heridas de diversa consideración tras ser agredidos con un cuchillo por la ex pareja del sujeto en una vivienda de la ciudad chubutense de Puerto Madryn. El episodio se registró en la tarde del domingo y, según informaron desde la Comisaría Tercera de Puerto Madryn a los medios locales, los policías habían sido alertados acerca de un forcejeo entre dos mujeres en las inmediaciones de la calle Piedrabuena, entre Albarracín y Estivariz. Según informó El Diario Web, cuando llegaron los efectivos policiales al lugar, tomaron contacto con una joven, quien resultó ser la hija de una de las víctimas y que indicó "que habían apuñalado a su padre y su novia, siendo la autora la ex pareja de él". Una vez en la vivienda, los uniformados constataron que el hombre tenía una herida en la zona del abdomen, mientras que la pareja de éste sufrió un corte en el rostro, por lo cual ambos debieron ser trasladados al Hospital local para ser asistidos. En tanto, el hombre contó que se encontraba en el departamento con su pareja actual cuando fue sorprendido por su ex, "quien ingresó con un cuchillo" y los agredió. Además, se indicó que la agresora fue detenida cuando caminaba por la calle, mientras que el arma blanca que utilizó para realizar el ataque fue secuestrada. "Se trata de un cuchillo de plástico color negro, marca Tramontina, con manchas presuntamente hemáticas en su hoja. Fue hallado en una bacha metálica en el interior de un comercio lindante", indicaron fuentes oficiales. SOC/KDV NA